SSC Napoli – Atalanta Bergamo: typy i kursy na mecz Serie A. To hit 30. kolejki włoskiej ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona już w najbliższą sobotę, 30 marca o godzinie 12:30.

PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 13:33 .

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, typy i przewidywania

Przed nami 30. kolejka Serie A, której największym hitem niewątpliwie będzie starcie na Stadio Diego Armando Maradona, gdzie tamtejsze Napoli zmierzy się z Atalantą Bergamo. Azzurri w obecnym sezonie prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań – w tym momencie zajmują 7. miejsce w stawce, przy czym Orobici plasują się na 6. lokacie. Czy mistrz Włoch po tej serii gier wyprzedzi swojego najbliższego rywala w ligowej tabeli?

Kto może zostać bohaterem w tym spotkaniu? Na myśl przychodzi nazwisko pewnego Nigeryjczyka. Mój typ: bramka Victora Osimhena.

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, sytuacja kadrowa

SSC Napoli Zawodnik Powrót Khvicha Kvaratskhelia Uraz uda Połowa kwietnia 2024

Atalanta Zawodnik Powrót Jose Luis Palomino Uraz uda Połowa stycznia 2024 Charles De Ketelaere Uraz uda Połowa kwietnia 2024

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, ostatnie wyniki

Analizując ostatnie spotkania obu drużyn można wywnioskować, że pomimo odpadnięcia z Ligi Mistrzów w trochę lepszej formie aktualnie jest Napoli. Atalanta Bergamo odniosła tylko jedno zwycięstwo w pięciu poprzednich meczach we wszystkich rozgrywkach.

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, historia

W bezpośrednich pojedynkach Napoli dominuje nad Atalantą Bergamo. Azzurri wygrali bowiem cztery z pięciu poprzednich meczów przeciwko Orobicim.

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu na Stadio Diego Armando Maradona są gospodarze. Kurs na wygraną Napoli wynosi około 2.10, a typ na zwycięstwo Atalanty Bergamo to mniej więcej 3.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.55. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, przewidywane składy

SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Atalanta Gian Piero Gasperini SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Atalanta Gian Piero Gasperini Rezerwowi ▼ 3 Natan Souza 14 Nikita Contini 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 20 Piotr Zielinski 24 Jens Cajuste 26 Cyril Ngonge 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 32 Leander Dendoncker 55 Leo Østigard 95 Pierluigi Gollini 1 Juan Musso 2 Rafael Toloi 4 Isak Hien 10 El Bilal Touré 15 Marten De Roon 20 Mitchel Bakker 25 Michel Adopo 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 59 Alexey Miranchuk 77 Davide Zappacosta

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, kto wygra?

SSC Napoli – Atalanta Bergamo, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stadio Diego Armando Maradona już w tę sobotę, 30 marca o godzinie 12:30.

