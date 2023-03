Napoli - Atalanta: typy na mecz 26. kolejki Serie A. Hitem najbliższego weekendu we Włoszech jest sobotnie starcie lidera rozgrywek z ekipą z Bergamo. Napoli chce zrobić kolejny krok w kierunku mistrzostwa, natomiast Atalanta wciąż liczy się w walce o Ligę Mistrzów. Początek spotkania o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Atalanta 1.68 4.30 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2023 19:09 .

Napoli – Atalanta, typy i przewidywania

Napoli pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Włoch. Pomimo przegranej z Lazio w poprzedniej kolejce, przewaga nad drugim Interem Mediolan jest na tyle duża, że wciąż trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż końcowy triumf neapolitańczyków. W sobotę lider Serie A zagra przed własną publicznością z Atalantą, której forma w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia. Ekipa z Bergamo wciąż wierzy w awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, lecz musi wrócić do seryjnego wygrywania. Spodziewamy się jednak, że nastąpi to najwcześniej dopiero od 27. kolejki. W najbliższym meczu to Napoli jest zdecydowanym faworytem. Nasz typ – wygrana Napoli.

Napoli – Atalanta, sytuacja kadrowa

Napoli nie będzie mogło w sobotę skorzystać z dwóch zawodników. Kontuzjowany jest Giacomo Raspadori, natomiast na skutek czerwonej kartki zawieszenie odbywa Mario Rui. W Bergamo problemy ze zdrowiem zgłaszają natomiast Hans Hatebour, Teun Koopmeiners i Duvan Zapata. Żaden z nich nie powinien pojawić się na boisku w rywalizacji z liderem Serie A.

Napoli – Atalanta, ostatnie wyniki

W poprzedni weekend Napoli zakończyło długą serię bez porażki. Do Neapolu przyjechało Lazio, które zagrało świetne spotkanie i wygrało 1-0. Wcześniej lider Serie A ograł Empoli (2-0) i Sassuolo (2-0), a w międzyczasie zbliżył się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując w pierwszym meczu Eintracht Frankfurt 2-0.

Dla Atalanty ostatnie tygodnie nie są szczególnie udane. W ostatnich trzech kolejkach zdobyła zaledwie punkt – przegrała z Lecce (1-2), Milanem (0-2) oraz bezbramkowo zremisowała z Udinese. Wcześniej zespół z Bergamo pokonał Lazio 2-0.

Napoli – Atalanta, historia

W ramach sezonu 2022/2023 obie drużyny zmierzyły się już ze sobą w 13. kolejce Serie A. W Bergamo triumfowali goście, którzy po wygranej 2-1 wywieźli komplet punktów. Bramki dla Napoli strzelali Victor Osimhen i Eljif Elmas, zaś dla Atalanty strzelił Ademola Lookman. W ostatnich latach to ekipa Gasperiniego była natomiast skuteczniejsza w bezpośredniej rywalizacji.

Napoli – Atalanta, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Napoli. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1,65. W przypadku zwycięstwa Atalanty waha się natomiast między 4,75 a 5,20.

Napoli – Atalanta, przewidywane składy

Napoli – Atalanta, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 26. kolejki Serie A między Napoli a Atalantą rozpocznie się o godzinie 18. Transmisję w polskiej telewizji można śledzić na kanale Eleven Sports 1.