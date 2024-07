Motor Lublin – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (21.07.2024)

Motor Lublin - Raków Częstochowa: typy na mecz 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek ligi na start spotka się z aspirującym do tytułu zespołem Medalików. Sprawdź typy na mecz Motor - Raków.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Fran Tudor

Motor Lublin Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2024 17:57 .

Motor – Raków: typy bukmacherskie

W pierwszym meczu po awansie do PKO BP Ekstraklasy beniaminek ligi, czyli Motor Lublin czeka niezwykle ciężka przeprawa. Zespół z Lublina przed własną publicznością zmierzy się z kandydatem do końcowego zwycięstwa w lidze Rakowem Częstochowa. U gości zaszedł szereg zmian na czele z ponownym zatrudnieniem Marka Papszuna w roli szkoleniowca. Z kadrą pożegnało się kilku kluczowych piłkarzy, ale władze klubu zadbały o wzmocnienia w postaci m.in. Adriano, Patryka Makucha, Kristoffera Klaessona czy Lazarosa Lamprou.

Po stronie Motoru również będzie można zobaczyć kilka nowych twarzy, aczkolwiek beniaminek nie postawił na znane nazwiska. Wśród bardziej rozpoznawalnych zawodników, którzy trafili pod skrzydła Mateusza Stolarskiego, należy wymienić Krzysztofa Kubicę czy Kaana Caliskanera.

Biorąc pod uwagę siłę obu drużyn oraz fakt, że Raków ma większe doświadczenie w grze na poziomie Ekstraklasy, uważam, iż Medaliki nie powinni mieć problemów z wywiezieniem kompletu punktów. Podopieczni Marka Papszuna po przepracowaniu w spokoju okresu przygotowawczego moim zdaniem wygrają mecz 1. kolejki, a kibice na trybunach oglądać będą minimum dwie bramki. Mój typ: Raków wygra i strzeli powyżej 1.5 gola.

STS 1.78 Raków wygra i powyżej 1.5 goli w meczu Zagraj!

Motor – Raków: ostatnie wyniki

Żółto-niebiescy nie zaliczą meczów sparingowych do udanych, biorąc pod uwagę sam wynik. Motorowcy rozegrali pięć sparingów, z których wygrali tylko raz (1:0) z Resovią Rzeszów. Dwukrotnie natomiast mecz kończył się remisem i w obu przypadkach był to wynik (1:1). Najpierw z Koroną Kielce, a następnie z Radomiakiem Radom. Z kolei w starciach z Widzewem Łódź (1:2) i Zniczem Pruszków (0:3) musieli uznać wyższość rywali.

Nieco inaczej sytuacja wygląda po stronie Rakowa Częstochowa. Medaliki dwukrotnie wyszli zwycięsko z konfrontacji przeciwko Stali Rzeszów (5:1) i Omonii Nikozja (2:0). Pozostałe trzy mecze kontrolne za każdym razem kończyły się remisem. W starciu z Maccabi Tel Aviv padł wynik (0:0). Z kolei w meczach z Odrą Opole oraz Puszczą Niepołomice podopieczni Marka Papszuna kończyli rywalizację bezbramkowym remisem.

Motor – Raków: historia

W przeszłości Motor Lublin mierzył się z Rakowem tylko raz. Jedyny mecz bezpośredni pomiędzy nimi miał miejsce w marcu 2023 roku w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. Awans do najlepszej czwórki turnieju wywalczył zespół z Częstochowy, wygrywając (3:0) po bramkach Musiolika, Wdowika oraz Tudora.

Motor – Raków: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu bez wątpienia będzie Raków Częstochowa, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów. Na wygraną gości współczynnik wynosi 1.53 u bukmachera STS, zaś triumf gospodarzy został oszacowany na 5.75.

Zachęcam do założenia konta u bukmachera STS z kodem promocyjnym GOAL. Używając naszego kodu podczas rejestracji, możesz liczyć na zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Motor – Raków: kto wygra?

Kto wygra mecz? Motor Lublin 75% Remis 0% Raków Częstochowa 25% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Motor Lublin

Remis

Raków Częstochowa

Motor – Raków: przewidywane składy

Motor Lublin Przemyslaw Jasinski Raków Częstochowa Mariusz Kondak Motor Lublin Przemyslaw Jasinski 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Mariusz Kondak Rezerwowi 3 Sebastian Koziej 5 Konrad Magnuszewsk 7 Mariusz Rybicki 10 Rafal Krol 11 Dariusz Kaminski 19 Kacper Welniak 21 Sebastian Rudol 24 Filip Luberecki 28 Pawel Stolarski 60 Igor Bartnik 3 Milan Rundic 4 Stratos Svarnas 5 Gustav Berggren 6 Vasilios Sourlis 9 Patryk Makuch 10 Ivan Lopez Alvarez 12 Dusan Kuciak 15 Adnan Kovacevic 17 Jakub Myszor 24 Zoran Arsenic 27 Bartosz Nowak

Motor – Raków: transmisja meczu

Spotkanie na stadionie w Lublinie pomiędzy Motorem i Rakowem zakończy niedzielną serię gier w Ekstraklasie. Tradycyjnie mecz będzie transmitowany w telewizji, a będzie go można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 3. Przebieg niedzielnej rywalizacji można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy wykupić abonament w cenie 39 zł/ mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później cena pakietu wzrośnie do kwoty 54 zł/ mies.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.