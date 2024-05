Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (26.05.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Motor Lublin Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2024 17:00 .

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: przewidywania

Ostatnia kolejka sezonu 2023/24 na boiskach Fortuna 1. ligi. Obie drużyny w tej kampanii spisywały się zupełnie inaczej. Podbeskidzie Bielsko-Biała miało spokojnie zająć miejsce w środku stawki, a być może nawet powalczyć o baraże. To jednak się nie udało, i ekipa Jarosława Skrobacza pierwszy raz od ponad 20 lat spada na trzeci poziom rozgrywkowy w kraju. Być może niedzielny mecz w Lublinie będzie więc dla “Górali” ostatnim na zapleczu Ekstraklasy na ładnych parę lat.

Z kolei może być to również jeden z ostatnich meczy dla Motoru Lublin, który jest właściwie pewny udziału w barażach o elitę. Zwycięstwo przecina wszelkie spekulacje, a ewentualny remis również może przynieść wyczekiwany sukces i grę w półfinale rywalizacji o PKO Ekstraklasę. Dlatego też, patrząc na całokształt sezonu oraz czysto piłkarską jakość składu, faworyt tego meczu jest jeden i są nim właśnie gospodarze. Stąd też mój typ na tę rywalizacje: Zwycięstwo Motoru Lublin.

Jakub Betclic 1.47 Motor Lublin wygra mecz Zagraj!

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: ostatnie mecze

Przed tygodniem Podbeskidzie uległo na własnym obiekcie Chrobremu Głogów, który spokojnie mógł wygrać 2:0 a nawet 3:0, bowiem “Górale” na pożegnanie z własną publicznością zaprezentowali się fatalnie. Niemniej skończyło się tylko na jednej bramce dla głogowian. Wcześniejsze spotkania również są dramatyczne dla zespołu spod Klimczoka, wystarczy wspomnieć, że na wyjeździe zdobyli oni tylko 9 punktów, co jest najsłabszym wynikiem w całej lidze.

Jeśli chodzi zaś o lublinian, to oni przez cały sezon prezentują równą, wysoką formę. W pięciu ostatnich meczach zainkasowali osiem punktów, dwukrotnie wygrywając i dwa razy dzieląc się punktami z rywalami. Jedyna porażka to mecz z Wisłą Płock. Ogólnie na własnym terenie beniaminek ligi zdobył 25 z 53 punktów.

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: historia

W pierwszym meczu tego sezonu lepsi okazali się gracze Motoru Lublin. Wówczas ekipa prowadzona jeszcze przez Goncalo Feio poradziła sobie pewnie z “Góralami” i ograła gospodarzy pod Klimczokiem 2:1. Z kolei wcześniejsze pojedynki tych dwóch ekip to odległe lata i sezon 2009/2010. Po drodze był jednak także pojedynek w Pucharze Polski. Wówczas również lepsi byli gracze z Lublina.

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to on dość wyraźnie. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.45. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 3.45 a 4.70. Wysokie zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po kursie 6.00, a nawet 6.50.

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kto wygra?

Kto wygra? Motor Lublin 0% Remis 0% Podbeskidzie 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Motor Lublin

Remis

Podbeskidzie

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: przewidywane składy

Motor Lublin: Rosa – Stolarski, Rudol, Kruk, Palacz – Wojtkowski, Scalet, Wolski – Król, Mraz, Ceglarz

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Procek – Halvica, Mikołajewski, Senic – Ziółkowski, Lusiusz, Misztal, Bernard – Zając, Liszka, Ilicic

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała: transmisja

Spotkanie Stal Rzeszów – Polonia Warszawa odbędzie się 26 maja 2024 roku. Początek meczu o godzinie 15:00. Transmisja dostępna będzie na stronie polsatboxgo.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.