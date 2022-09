AC Monza – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (18.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Monza – Juventus to jeden z ciekawszych meczów siódmej kolejki Serie A. Stara Dama przystąpi do tej potyczki, chcąc się przełamać po kolejnej porażce w Lidze Mistrzów. Gospodarze podejdą natomiast do spotkania z nowym trenerem, którym został Raffaele Palladino. 38-latek przeszłości był zawodnikiem Juventusu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

U-Power Stadium Serie A Monza Juventus FC 4.50 3.60 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2022 15:47 .

AC Monza – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

AC Monza przystąpi do meczu, będąc bez zwycięstwa w tej kampanii. Ponadto beniaminek Serie A aż pięć razy schodził z placu gry na tarczy. Warto też nadmienić, że Monza straciła dwa lub więcej goli w siedmiu z ostatnich ośmiu spotkań. Tymczasem Juventus przegrał tylko dwa razy w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Niemniej obie straty punktów miały miejsce w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwagę potencjał obu teamów, to mimo wszystko spodziewamy się efektownej wiktorii Bianconerich. Nasz typ: wygrana Juventusu.

AC Monza – Juventus FC, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Marco D’Alessandro i Andrea Petagna. Z kolei ekipa z Turynu będzie osłabiona brakiem takich zawodników jak: Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Wojciech Szczęsny. Juan Cuadrado, Arkadiusz Milik, czy wyłączeni z gry już wcześniej Kaio Jorge, Federico Chiesa i Paul Pogba.

AC Monza – Juventus FC, ostatnie wyniki

Beniaminek Serie A ma za sobą remis z Lecce (1:1). Wcześniej natomiast Monza zaliczyła pięć z rzędu porażek. Między innymi z Atalantą (0:2), czy Romą (0:3).

Stara Dama ma natomiast za sobą serię czterech meczów bez wygranej. Dwie porażki Juventus zaliczył w Lidze Mistrzów, kolejno z PSG (1:2) i Benfiką (1:2). W lidze włoskiej Juve w sześciu ostatnich spotkaniach zanotowali cztery remisy i dwa zwycięstwa.

AC Monza – Juventus FC, historia

Po raz ostatni obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą w minionym roku w spotkaniu kontrolnym. Wówczas górą było Juve, które wygrało 2:1 po golach Filipp Ranocchi oraz Dejana Kulusevskiego.

AC Monza – Juventus FC, kursy

Kurs na zwycięstwo Biało-czerwonych w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

AC Monza – Juventus FC, przewidywane składy

Monza: Di Gregorio – Marlon, Pablo Marì, Izzo, Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Dany Mota, Gytkjaer, Caprari

Juventus: Perin – Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic, Vlahovic, Kean.

AC Monza – Juventus FC, transmisja meczu

Mecz Monza – Juventus będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 15:00.

