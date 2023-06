Mołdawia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (20.06.2023)

fot. Imago / Schuler Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mołdawia – Polska, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski zajmuje aktualnie 23. miejsce w rankingu FIFA. W każdym razie Biało-czerwoni nie chcą się tym zadowalać, chcąc mierzyć wyżej. Szczególnie że mają za sobą mundial, w którego trakcie dotarli do fazy pucharowej.

Reprezentacja Mołdawii ma natomiast za sobą dwa razy z rzędu przegrane z kretesem eliminacje. Najpierw do mistrzostw Europy, a później na mundial. Ekipa ta zaliczyła w tych kampaniach dziewięć porażek i remis.

Biorąc pod uwage powyższe obserwacje, nie spodziewamy się niespodzianki. Liczymy na kilka goli w wykonaniu podopiecznych Fernando Santosa, pozwalając sobie wytypować dokładny wynik. Nasz typ: wygrana Polaków 3:0.

Mołdawia – Polska, ostatnie wyniki

Podopieczni Fernando Santosa przystąpią do spotkania po historycznej drugiej wygranej nad Niemcami (1:0). Co prawda zwycięstwo to miało miejsce w meczu towarzyskim, ale jednak była to wiktoria nad renomowanym przeciwnikiem.

Polska rozegra we wtorkowy wieczór czwarty mecz pod wodzą Fernando Santosa. Jak dotąd Biało-czerwoni zaliczyli dwa zwycięstwa i raz przegrali. Z placu gry na tarczy schodzili po starciu z Czechami (1:3).

Mołdawianie są natomiast ekipą, będącą bez wygranej od pięciu spotkań. W tym czasie zaliczyli trzy porażki i dwa remisy. Ostatnio różnicą dwóch goli ulegli Albańczykom (0:2).

W roli gospodarza reprezentacja Mołdawii w eliminacjach do Euro 2024 nie wygrała już od pięciu spotkań. Ostatnie zwycięstwo zaliczyła w czerwcu 2019 roku z Andorą (1:0). Gola strzelił wówczas Igor Armas.

Mołdawia – Polska, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz siódmy w historii. Jak na razie pięć razy górą była Polska, a w jednej batalii miał miejsce remis. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w styczniu 2014 roku. Wówczas górą byli Biało-czerwoni (1:0), a bramkę zdobył Paweł Brożek.

Mołdawia – Polska, kursy bukmacherów

Mołdawia – Polska, przewidywane składy

W ekipie gospodarzy najpewniej wszyscy kluczowi zawodnicy będą do dyspozycji trenera. W szeregach Biało-czerwonych zabraknie natomiast nie powołanych Kamila Glika, czy Grzegorza Krychowiaka.

Mołdawia – Polska, kto wygra

Mołdawia – Polska, transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1.

