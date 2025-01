Deportivo Minera – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (06.01.2025)

Real Madryt w ramach Pucharu Króla zmierzy się na wyjeździe z piątoligowym Deportivo Minera. Królewscy są wielkim faworytem. Przedstawiamy typy i kursy na to spotkanie.

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Deportiva Minera Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 stycznia 2025 20:45 .

Minera – Real Madryt, typy bukmacherskie

Inne rozstrzygnięcie niż wygrana Realu Madryt w poniedziałkowym meczu nie wchodzi w grę. Mecz ten nie jest zbyt atrakcyjny, jeżeli chodzi o typy. Warto jednak zwrócić uwagę na ofertę Superbet, który nowym klientom pozwala postawić zakład na wygraną Realu różnicą co najmniej dwóch bramek po kursie 100. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: Handicap – Real Madryt (-1.5).

Superbet KURS 100 Handicap – Real Madryt (-1.5) Odbierz w Superbet!

Kurs 100 na wygraną Realu różnicą co najmniej dwóch bramek

Specjalną ofertę na poniedziałkowe spotkanie Pucharu Króla przygotował Superbet. Dzięki niej można zgarnąć aż 200 zł bonusu stawiając na wygraną Królewskich przynajmniej dwoma bramkami. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z promocji.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za 2 zł pierwszy zakład pojedynczy obejmujący typ na wygraną Realu różnicą co najmniej dwóch goli (zakład: Handicap – Real Madryt (-1.5)) Jeżeli kupon okaże się trafiony, uzyskasz bonus w wysokości 200 zł

Minera – Real Madryt, ostatnie wyniki

Początek stycznia jest niezwykle intensywny dla zawodników Realu Madryt. Rywalizację w 2025 roku rozpoczęli w ostatni piątek, kiedy na wyjeździe rozegrali zaległe ligowe spotkanie z Valencią. Po bardzo emocjonującym pojedynku Królewscy zwyciężyli 2:1, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w samej końcówce grając w osłabieniu. Po dwóch dniach przerwy czeka ich kolejne spotkanie, tym razem w Pucharze Króla, a jeszcze w tym tygodniu rozpoczną rywalizację w Superpucharze Hiszpanii.

Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV.

Deportivo Minera aktualnie występuję na piątym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Możliwość zmierzenia się ze słynnym Realem jest jednym z największych wydarzeń w historii tego klubu.

Minera – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Królewscy są murowanym faworytem do wygranej. Bukmacherzy nie mają co do tego wątpliwości. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich kursy na poniedziałkowe spotkanie.

Minera – Real Madryt, przewidywane składy

Jest niemal pewne, że Real Madryt w poniedziałkowym meczu wystąpi w mocno rezerwowym składzie. To także efekt bardzo napiętego kalendarza. Trener Carlo Ancelotti będzie chciał oszczędzić swoich najlepszych piłkarzy na czekającą jego zespół batalię w Superpucharze Hiszpanii. Wyłączeni z gry na pewno są zawieszony Vinicius Junior oraz kontuzjowani David Alaba, Dani Carvajal i Eder Militao.

Minera: Martinez – Mas, Monty, Vera, Heredero – Pujante, Petcoff, Britos, Pipo – Perdomo, Ferron

Real Madryt: Lunin – Vazquez, Asencio, Vallejo, Garcia – Ceballos, Tchouameni – Brahim, Modric, Guler – Endrick

Minera – Real Madryt, typ kibiców

Kto awansuje do kolejnej rundy? Minera

Real Madryt Minera

Real Madryt 0 Votes

Minera – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie Deportivo Minera – Real Madryt rozegrane zostanie w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 19:00. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale TVP Sport.

Transmisja z tego spotkania dostępna będzie również na platformie STS TV. W tym przypadku, aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

