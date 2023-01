fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan – US Sassuolo to pierwsze niedzielne spotkanie w ramach 20. kolejki Serie A. Rossoneri przystąpią do potyczki, chcąc uniknąć doprowadzenia do sytuacji, gdy drużyna jest od sześciu meczów bez wygranej. Czarno-zieloni chcą jednak odnieść w końcu pierwsze zwycięstwo w 2023 roku. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

San Siro Serie A AC Milan Sassuolo 1.52 4.90 6.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2023 13:50 .

AC Milan – US Sassuolo, typy na mecz i przewidywania

Podopieczni Stefano Pioliego stracili dziewięć bramek w trzech ostatnich meczach, co pozwala przypuszczać, że AC Milan nie zakończy niedzielnego spotkania z czystym kontem. Coś ostatnio nie funkcjonuje, jak należy w defensywie mistrzów Serie A. Tym bardziej że team z MAPEI Stadium jest w stanie zdobyć bramkę w rywalizacji z każdą drużyną. W każdym razie mediolańczycy bez wątpienia są faworytem potyczki z Sassuolo, ale sugerujemy jednak, aby zdecydować się na to, by wytypować, że obie drużyny zdobędą bramkę. Wydaje się to rozsądniejsze. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,70 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

AC Milan – US Sassuolo, sytuacja kadrowa

Gospodarze podejdą do potyczki, mając kłopoty kadrowe. Milan będzie musiał radzić sobie bez takich zawodników jak: Mike Maignan, Zlatan Ibrahimović, Alessandro Florenzi i Fikayo Tomori. Ponadto zawieszony jest Ismael Bennacer. U gości wyłączeni z gry będą z kolei Mert Muldur, Andrea Consiglio i Andrea Pinamonti.

AC Milan – US Sassuolo, ostatnie wyniki

Aktualni mistrzowie Włoch przystąpią do niedzielnego spotkania po lekcji piłki nożnej, jaka dostali od Lazio (0:4). Drużyny z Rzymu wykorzystała wszystkie mankamenty w grze Rossoneirch. Milan jednocześnie poniósł drugą z rzędu porażkę, bo kilka dni wcześniej został rozbity przez Inter Mediolan (0:3) w starciu o Superpuchar Włoch.

Drużyna Alessio Dionisiego ostatnio przerwała natomiast serię czterech z rzędu porażek, remisując na wyjeździe z Monza (1:1). Wcześniej Sassuolo z placu gry na tarczy schodziło między innymi po spotkaniach z Lazio (0:2), czy Fiorentiną (1:2).

AC Milan – US Sassuolo, historia

W ostatnim starciu między oboma zespołami miał miejsce rezultat 0:0. Ogólnie w sześciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami trzykrotnie górą był Milan, raz miał miejsce podział punktów i dwa razy górą było Sassuolo.

AC Milan – US Sassuolo, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Alessio Dionisiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 6,35. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

AC Milan – US Sassuolo, przewidywane składy

Wygląda na to, że w ataku gospodarzy wystąpi w sobotnim spotkaniu Divock Origi, który w tej kampanii nie był zbyt często sprawdzany przez sztab szkoleniowy Czerwonych-czarnych. Jednocześnie na ławce tym razem zawody może zacząć Olivuer Giroud. U gości motorami napędowymi w ofensywie powinni być natomiast Domenico Berardi oraz Armand Lauriente.

AC Milan – US Sassuolo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Milanu 0% Wygrana Sassuolo 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Milanu

Wygrana Sassuolo

Remisem

AC Milan – US Sassuolo, transmisja meczu

Rywalizacja Milanu z Sassuolo będzie do obejrzenia w telewizji. Spotkanie będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Julian Kowalski i Piotr Czachowski. Dobrą informacją jest to, że spotkanie można także zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.