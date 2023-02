Miedź Legnica – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Miedź Legnica

Miedź Legnica – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W 21. kolejce naszej ligi zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które nie zanotowały jeszcze zwycięstwa po powrocie Ekstraklasy. Czy ostatnia w tabeli Miedzianka postawi się Nafciarzom? Początek starcia na Stadionie im. Orła Białego w najbliższą niedzielę 19 lutego o godzinie 12:30.

Ekstraklasa Miedź Legnica Wisła Płock 2.62 3.40 2.84

Miedź Legnica – Wisła Płock, typy i przewidywania

W niedzielę 29 stycznia o godzinie 12:30 Miedź Legnica podejmie u siebie Wisłę Płock w meczu w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to Nafciarze przed tą serią gier plasują się na 8. miejscu, a Miedzianka jest na samym dole i potrzebuje zwycięstw. Warto odnotować, że oba zespoły czekają na pierwszą wygraną po powrocie Ekstraklasy z zimowego snu.

Obie ekipy nie imponują skutecznością, ale nie ustrzegają się też błędów w defensywie. Stawiamy, że w niedzielnym meczu padnie powyżej 1.5 gola. Nasz typ: powyżej 1.5 bramki.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast dokładnie odwrotnie, czyli na to, że w tym spotkaniu padnie mniej niż 2 gole. Typ Kuby: poniżej 1.5 bramki.

Miedź Legnica – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Po stronie Miedzianki może zabraknąć kontuzjowanych Olafa Kobackiego oraz Damiana Tronta.

Miedź – absencje:

Jeśli chodzi o przyjezdnych, to w Wiśle Płock z urazami zmagają się Łukasz Sekulski, Miroslav Gono i pauzujący za czerwoną kartkę Jakub Rzeźniczak.

Wisła – absencje:

Miedź Legnica – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Miedź Legnica w ostatniej kolejce zremisowała 1:1 z Wartą Poznań, a Wisła Płock przegrała 0:1 z Lechem Poznań. Warto odnotować, że Miedzianka po powrocie ligi rozegrała już aż cztery mecze, bowiem odrobiła zaległe spotkanie z Lechem Poznań (bilans – trzy remisy i porażka), natomiast Nafciarze wybiegali na boisko tylko dwa razy, ponieważ ich pojedynek z Wartą Poznań został odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych (bilans – dwie porażki).

Miedź Legnica – Wisła Płock, historia

Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami Miedź Legnica wygrała dwa, Wisła Płock triumfowała raz i dwukrotnie padł remis.

Miedź Legnica – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie im. Orła Białego nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Miedzi Legnica wynosi mniej więcej 2.60, a typ na zwycięstwo Wisły Płock o około 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Miedź Legnica – Wisła Płock, przewidywane składy

Miedź: Abramowicz – Guelen, Niewulis, Carolina – Masouras, Dominguez, Drygas, Matynia – Obieta, Narsingh – Henriquez

Wisła: Kamiński – Pawlak, Kapuadi, Chrzanowski – Vallo, Rasak, Furman, Sulek – Wolski, Kolar, Cielemecki

Miedź Legnica – Wisła Płock, kto wygra?

Miedź Legnica – Wisła Płock, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy w niedzielę 19 lutego o godzinie 12:30.

