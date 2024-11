Miedź Legnica - Wisła Płock, typy na mecz 17. kolejki Betclic 1. Ligi. W poniedziałek zagrają dwaj kandydaci do awansu.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Miedź Legnica Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2024 07:53 .

Miedź – Wisła, typy i przewidywania

Hit 17. kolejki Betclic 1. Ligi ma miejsce dopiero w poniedziałek. Wieczorem Miedź Legnica podejmie przed własną publicznością Wisłę Płock. Obie te drużyny od początku sezonu punktują na wysokim poziomie i mają chrapkę, aby wywalczyć bezpośredni awans do Ekstraklasy. Zarówno ekipa Ireneusza Mamrota, jak i Mariusza Misiury ma wiele argumentów, aby zwyciężyć poniedziałkowe starcie. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Miedź – Wisła, ostatnie wyniki

Miedź Legnica w poprzedniej kolejce mierzyła się z liderującą Termalicą, z którą zremisowała 1-1. Wcześniej odnotowała w lidze serię wygranych, pokonując między innymi Wartę Poznań czy Odrę Opole. W tabeli zajmuje obecnie trzecie miejsce z dorobkiem 33 punktów. Nie gra już w Pucharze Polski, gdyż po zaciętym spotkaniu musiała uznać wyższość Legii Warszawa.

Wisła Płock po atomowym początku sezonu mocno zwolniła i w ostatnich tygodniach zdarza się jej sporo wpadek. Od czterech kolejkach nie zaliczyła ligowej wygranej. Przed przerwą reprezentacyjną zremisowała z Górnikiem Łęczna, a wcześniej poległa przeciwko Arce Gdynia i Wiśle Kraków. Nafciarze mają na koncie 29 punktów i zajmują czwartą lokatę.

Miedź – Wisła, historia

W minionym sezonie Miedź Legnica rozgromiła jesienią Wisłę Płock aż 4-0 przed własną publicznością. Podczas rundy wiosennej Nafciarze skutecznie się zrewanżowali, choć wynik wyniósł tylko 2-1. Ostatnie pięć bezpośrednich starć to trzy wygrane legniczan i dwie płocczan.

Miedź – Wisła, kursy bukmacherskie

Miedź Legnica to faworyt tej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.00. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Wisły Płock jest to 3.40. Kurs na remis wynosi natomiast 3.50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Miedź Legnica Remis Wisła Płock 2.00 3.50 3.40 2.00 3.50 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2024 07:53 .

Miedź – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Miedzi 0% Remisem 0% Wygraną Wisły 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Miedzi

Remisem

Wygraną Wisły

Miedź – Wisła, transmisja meczu