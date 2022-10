PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Ostatnia kolejka fazy grupowej zapowiada się niezwykle ciekawie w grupie D, gdzie każda z drużyn ma jeszcze szanse na awans do play-offów.

Stade Orange Velodrome Liga Mistrzów, gr. D Olympique Marsylia Tottenham 3.00 3.55 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2022 21:11 .

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Spotkanie pomiędzy Marsylią a Tottenhamem Hotspur w ramach 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie sędziowane przez Szymona Marciniaka. Przed polskim arbitrem nie lada wyzwanie, bo mecz we Francji ma wielką stawkę. Sytuacja w grupie D prezentuje się następująco – pierwszy jest Tottenham Hotspur (8 punktów), drugi Sporting Lizbona (7 oczek), trzeci Eintracht Frankfurt (też 7 punktów), a ostatnia Marsylia (6 oczek). To oznacza, że nic się nie rozstrzygnęło i wszystko wyjaśni się dopiero w ostatniej serii gier.

„Koguty” wygrały w 9 z ostatnich 15 spotkaniach, a teraz będą podwójnie zmotywowani, bo stawka jest wysoka. Nasz typ: wygrana Tottenhamu Hotspur.

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie Erica Bailly’ego oraz Pedro Ruiza, a w drużynie prowadzonej przez Antonio Conte nie ma co liczyć na występ dwóch ważnych zawodników – Dejana Kulusevskiego i Richarlisona.

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Marsylia jest w wyraźnym kryzysie, ale wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej Champions League. „Les Phoceens” z pięciu ostatnich starć we wszystkich rozgrywkach przegrali aż trzy mecze, zanotowali jedno zwycięstwo i jeden remis – w poprzedniej serii gier Ligue 1 w meczu przeciwko Strasbourgowi (2:2). Tottenham z kolei w tym samym czasie wygrał dwa razy, poniósł dwie porażki i zaliczył jeden remis. W ostatniej kolejce Premier League „Koguty” ograły Bournemouth wynikiem 3:2.

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur, historia

W pierwszym spotkaniu obu ekip w obecnym sezonie Ligi Mistrzów rezultatem 2:0 zwyciężył Tottenham Hotspur, a na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Richarlison. Był to jedyny pojedynek Olympique’u Marsylia z ekipą „Spurs” w całej historii.

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem meczu na Stade Velodrome są goście, czyli Tottenham Hotspur. Kurs na wygraną „Spurs” wynosi mniej więcej 2.40, a typ na zwycięstwo Marsylii to około 2.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.55. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Marsylia: Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Payet; Sanchez

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Lucas, Kane, Son

Olympique Marsylia – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Wtorkowy mecz transmitowany będzie na Polsacie Sport Premium 5. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports na pół roku, to zapłacicie tylko 288 zł, a nie 384 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek starcia na Stade Velodrome we wtorek 1 listopada o godzinie 21:00.

