Olympique Marsylia – PSG, typy i przewidywania

Pora na wielkanocne granie w Ligue 1, gdzie w tej serii gier dojdzie do hitowego spotkania. Olympique Marsylia na Stade Velodrome podejmie bowiem Paris Saint-Germain w ramach 27. kolejki francuskiej ekstraklasy. Mające ogromny prestiż mecze pomiędzy tymi drużynami na całym świecie znane są jako Le Classique. Sytuacja w tabeli w tym momencie wygląda następująco – paryżanie z 59 punktami na koncie zajmują pierwsze miejsce, a marsylczycy z uzbieranymi 39 oczkami plasują na siódmej lokacie.

Wydaje się, że to ostatnie Derby Francji z udziałem Kyliana Mbappe przed transferem słynnego zawodnika do Realu Madryt. Kto jak nie on ma przesądzić o losach tego pojedynku? To idealny scenariusz na to spotkanie. Czy się ziści? Mój typ: gol Kyliana Mbappe.

Olympique Marsylia – PSG, sytuacja kadrowa

Olympique Marsylia Zawodnik Powrót Valentin Rongier Operacja kolana Początek kwietnia 2024 Amir Murillo Uraz mięśnia Początek kwietnia 2024 Bilal Nadir Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Samuel Gigot Uraz ramienia Kilka tygodni Bamo Meïté Uraz kostki Do końca sezonu

Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Początek kwietnia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Początek kwietnia 2024 Milan Skriniar Uraz kostki Początek kwietnia 2024 Layvin Kurzawa Kontuzja pleców Początek kwietnia 2024 Marco Asensio Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Marquinhos Uraz ścięgna Achillesa Kilka tygodni Bradley Barcola Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024

Olympique Marsylia – PSG, ostatnie wyniki

Olympique Marsylia – PSG, historia

Olympique Marsylia – PSG, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Olympique'u Marsylia wynosi około 3.20, a typ na zwycięstwo Paris Saint-Germain to mniej więcej 2.05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.80.

Olympique Marsylia – PSG, przewidywane składy

Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 6 Ulisses Garcia 8 Azzedine Ounahi 14 Faris Moumbagna 20 Joaquin Correa 27 Jordan Veretout 33 Stephane Sparagna 35 Brice Negouai 36 Ruben Blanco 44 Luis Henrique 9 Goncalo Ramos 19 Kang-in Lee 25 Nuno Mendes 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 30 Alexandre Letellier 33 Warren Zaïre-Emery 41 Senny Mayulu 80 Arnau Tenas

Olympique Marsylia – PSG, kto wygra?

Olympique Marsylia – PSG, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stade Velodrome już w najbliższą niedzielę, 31 marca o godzinie 20:45.

