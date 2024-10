Olympique Marsylia – PSG: typy i kursy na mecz Ligue 1. Le Classique to najgorętsze derby w lidze francuskiej. Liczymy na wielkie emocje. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stade Velodrome już w najbliższą niedzielę, 27 października o godzinie 20:45.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Olympique Marsylia Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2024 21:38 .

Olympique Marsylia – PSG, typy i przewidywania

Przed nami Le Classique, czyli pojedynek Olympique’u Marsylia z Paris Saint-Germain. Derby Francji są największym hitem 9. kolejki Ligue 1. W ostatnich latach paryżanie odskoczyli swoim największym rywalom, jednak Olimpijczycy powoli wracają na właściwe tory po tym, jak zespół Fokajczyków przed tym sezonem przejął Roberto De Zerbi. Możemy więc spodziewać się bardzo ciekawego i przede wszystkim wyrównanego meczu. Początek rywalizacji na Stade Velodrome już w najbliższą niedzielę, 27 października o godzinie 20:45.

Olympique Marsylia strzelił pierwszego gola w 9 z ostatnich 15 meczów w Ligue 1. Uważam, że to gospodarze mogą otworzyć wynik jutrzejszej rywalizacji. Czy tak będzie? Przekonamy się o tym za kilkadziesiąt godzin. Mój typ: pierwsza bramka – Olympique Marsylia.

Olympique Marsylia – PSG, sytuacja kadrowa

Olympique Marsylia jest w fatalnej sytuacji kadrowej, a Roberto De Zerbi może mówić o sporym pechu. W drużynie gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie bowiem Bilala Nadria, Rubena Blanco, Farisa Moumbagny, Quentin Merlina oraz Valentina Carboniego.

Kontuzje i zawieszenia Olympique Marsylia Zawodnik Powrót Bilal Nadir Uraz więzadła krzyżowego Początek listopada 2024 Ruben Blanco Kontuzja kolana Początek listopada 2024 Faris Moumbagna Kontuzja kolana Początek listopada 2024 Quentin Merlin Uraz uda Początek listopada 2024 Valentin Rongier Uraz mięśnia Kilka tygodni Valentin Carboni Uraz więzadła krzyżowego Początek czerwca 2025

Kontuzje i zawieszenia Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Lucas Hernandez Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Presnel Kimpembe Uraz mięśnia Początek listopada 2024 Goncalo Ramos Uraz kostki Początek listopada 2024

Olympique Marsylia – PSG, ostatnie wyniki

Olympique Marsylia nie gra obecnie w europejskich pucharach, a ostatnie dwa starcia podopiecznych Roberto De Zerbiego to ligowe potyczki przeciwko Montpellier (5:0) oraz Angers (1:1). Zatem Fokajczycy zgarnęli cztery na sześć możliwych punktów. W tym czasie PSG zremisowało 1:1 PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów i pokonało Strasbourg 4:2 w Ligue 1.

Olympique Marsylia – PSG, historia

W ostatnich latach Paris Saint-Germain kompletnie dominuje nad Olympique’iem Marsylia w bezpośredniej rywalizacji. Poprzednich pięć meczów między tymi zespołami to aż cztery triumfy PSG i tylko jedna wygra Olimpijczyków. W tym czasie nie padł więc żaden remis.

Olympique Marsylia – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są goście, którzy w ostatnich latach zdominowali ligę francuską. Kurs na wygraną Olympique’u Marsylia wynosi około 3.60, a typ na zwycięstwo PSG to mniej więcej 1.90. Kurs na remis jest szacowany w granicach 4.00. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Olympique Marsylia – PSG, przewidywane składy

Olympique Marsylia Roberto De Zerbi Paris Saint-Germain Luis Enrique Olympique Marsylia Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi 8 Neal Maupay 12 Jeffrey de Lange 17 Jonathan Rowe 18 Bamo Meïté 19 Geoffrey Kondogbia 20 Lilian Brassier 21 Valentin Rongier 51 Ismaël Koné 62 Michael Murillo 14 Desire Doue 19 Kang-in Lee 24 Senny Mayulu 35 Lucas Beraldo 37 Milan Skriniar 39 Matvey Safonov 42 Yoram Zague 49 Ibrahim Mbaye 87 João Neves

Olympique Marsylia – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Marsylii 0% remisem 0% zwycięstwem PSG 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Marsylii

remisem

zwycięstwem PSG

Olympique Marsylia – PSG, transmisja meczu

Spotkanie między Olympique’iem Marsylia a PSG w ramach 9. kolejki Ligue 1 będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. Ten mecze będzie dostępny również w serwisie streamingowym elevensports.pl. Początek rywalizacji na Stade Velodrome już w najbliższą niedzielę, 27 października o godzinie 20:45.

