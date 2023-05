Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Old Trafford Premier League Manchester United Wolverhampton 1.45 5.15 7.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 17:34 .

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, typy i przewidywania

Obecna forma nie predysponuje Manchesteru United do bycia pewnym zwycięstwa z Wolverhampton. Naszym zdaniem to jednak nastąpi, ponieważ Wilki mają już zapewniony ligowy byt. Z kolei Czerwone Diabły są tylko punkt w tabeli przed piątym Liverpoolem, co wymusza konieczność wygrywania spotkań na gospodarzach sobotniej potyczki.

STS 1,40 Wygrana Manchesteru United Przejdź do STS

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, sytuacja kadrowa

Erik ten Hag przy ustalaniu składu pominie czterech piłkarzy. Z urazami zmagają się: Lisandro Martinez, Phil Jones, Tom Heaton oraz Donny van de Beek. Julen Lopetegui nie może skorzystać z dwóch graczy. Kontuzjowani są Chiquinho i Sasa Kalajdzic.

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, ostatnie wyniki

Fani wspierający Manchester United nie mają łatwo w ostatnich kilkunastu dniach. Czerwone Diabły dwa razy z rzędu musiały uznać wyższość przeciwnika na poziomie Premier League. Drużyna Erika ten Haga dała się pokonać Brighton I West Hamowi United (oba spotkania zakończy się rezultatem 0:1).

Ze zmiennym szczęściem radzi sobie Wolverhampton, które na przemian wygrywa i remisuje. Taka postawa dała jednak Wilkom utrzymanie w Premier League. Julen Lopetegui poprowadził zespół do zwycięstwa z: Brentford, Crystal Palace oraz Aston Villą.

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, historia

Ostania bezpośrednia konfrontacja z końcówki minionego roku, odbyła się na Molineux Stadium. Manchester United pokonał wówczas Wolverhampton 1:0.

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, kursy bukmacherów

Jeśli chcesz zaryzykować nic nie tracąc do zapraszamy do skorzystania z z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United 0% Remis 0% Wygrana Wolverhampton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Wolverhampton

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, przewidywane składy

Manchester United – Wolverhampton Wanderers, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 13 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.