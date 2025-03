Manchester United – Real Sociedad: Typy, kursy, zapowiedź (13.03.2025)

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United – Real Sociedad: Przewidywania

Jednym z czwartkowych meczu 1/8 finału Ligi Europy będzie rywalizacja pomiędzy Manchesterem United a zespołem Realu Sociedad. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że faworytami tego starcia są gospodarze, którzy są w nieco lepszej formie i mają atut własnego boiska. Niemniej wydaje się, że czeka nas bardzo wyrównana rywalizacja, która powinna pozwolić kibicom przeżywać piłkarskie emocje.

Manchester United – Real Sociedad: Ostatnie mecze

Pomiędzy ostatnim spotkaniem tych drużyn w pierwszym meczu Ligi Europy, oba kluby rozgrywały swoje mecze w lidze. Manchester United podzielił się punktami z Arsenalem remisując 1:1. Z kolei Real Sociedad przegrał z Sevillą 0:1. Ogólnie to gracze z Hiszpanii są w nieco gorszej dyspozycji, bowiem w czterech ostatnich meczach zdobyli tylko punkt i było to właśnie starcie z Czerwonymi Diabłami.

Z kolei gracze Rubena Amorima w tym samym czasie zainkasowali pięć oczek, choć nadal ich ligowa sytuacja nie jest wesoła i sezon ten nieco osłodzić może tylko dobry wynik w Lidze Europy, a więc zwycięstwo w tych rozgrywkach.

Manchester United – Real Sociedad: Historia

Zespoły Manchesteru United oraz Realu Sociedad mierzyły się ze sobą w ostatnich latach dość często. Zawsze miało to miejsce w rozgrywkach piłkarskiej Ligi Europy. W ostatniej potyczce pomiędzy United a Realem Sociedad padł remis, był to oczywiście pierwszy mecz 1/8 finału. Z kolei jeszcze wcześniejszą rywalizację wygrała ekipa Manchesteru United, a jeszcze wcześniej, na Old Trafford lepsi byli gracze gości z Hiszpanii. Ogólnie jednak ostatnie kilka lat to bardzo zbliżone rezultaty obu tych drużyn w bezpośredniej konfrontacji.

Manchester United – Real Sociedad: Przewidywane składy

Manchester United Rúben Amorim Real Sociedad Imanol Alguacil Manchester United Rúben Amorim 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil Rezerwowi 14 Christian Eriksen 15 Leny Yoro 25 Manuel Ugarte 26 Ayden Heaven 41 Harry Amass 45 Dermot Mee 50 Elyh Harrison 65 Toby Collyer 10 Mikel Oyarzabal 11 Sheraldo Becker 12 Javier López Carballo 13 Unai Marrero 16 Jon Ander Olasagasti 17 Sergio Gomez 18 Hamari Traore 27 Jon Aramburu 28 Pablo Marin 31 Jon Martin 33 Luken Beitia 40 Arkaitz Mariezkurrena 24 Luka Sucic

Manchester United – Real Sociedad: Kto wygra?

Manchester United – Real Sociedad: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Manchesteru United. Kurs na zwycięstwo zespołu z La Liga wynosi mniej więcej 4.35. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.40. Za 1.92 zagramy zaś na zwycięstwo drużyny Manchesteru United.

Manchester United Real Sociedad 1.92 3.40 4.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2025 21:59 .

Manchester United – Real Sociedad: Transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 3 oraz w usłudze Polsat Box Go. Początek rywalizacji w czwartek 13 marca 2025 roku o godzinie 21:00.

