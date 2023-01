Manchester United – Reading: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United – Reading: typy, kursy, zapowiedź. Manchester United złapał wiatr w żagle w ostatnich tygodniach wygrywając aż osiem z dziesięciu spotkań. Czy występujące w Championship Reading będzie w stanie postawić się drużynie prowadzonej przez Erika ten Haga? Przekonamy się w sobotę, 28 stycznia, o godzinie 21:00.

Old Trafford FA Cup Manchester United Reading 1.16 8.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 stycznia 2023 08:59 .

Manchester United – Reading, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem jest Manchester United. Czerwone Diabły mają na swoim koncie osiem zwycięstw z ostatnich dziesięciu meczach. Z kolei Reading wygrało zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań i zajmuje miejsce w środku stawki Championship. Ponadto drużyna z Old Trafford notuje serię sześciu zwycięstw z rzędu w meczach bezpośrednich. Każdy inny rezultat niż pewna wygrana gospodarzy będzie ogromną sensacją. Dodatkowo liczymy na kilka bramek w wykonaniu gospodarzy. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Manchester United – Reading, sytuacja kadrowa

Donny van den Beek i Axel Tuanzebe nie zagrają w zespole Manchesteru United. Natomiast występy Antony’ego i Martiala stoją pod znakiem zapytania. Fred, Lisandro Martinez i Alejandro Garnacho są spodziewani w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów. Reading będzie musiało poradzić sobie bez zmagającego się z kontuzją kostki Sama Hutchinsona.

Manchester United – Reading, ostatnie wyniki

Manchester United wygrał osiem z ostatnich dziesięciu spotkań. Te dwa pozostałe do remis z Crystal Palace oraz porażka z Arsenalem w miniony weekend. W środę Czerwone Diabły pewnie pokonały Nottingham Forest w półfinale Carabao Cup. Drużyna Erika ten Hag zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League.

Reading to dopiero czternasty zespół tego sezonu Championship. Ponadto zespół z zaplecza angielskiej ekstraklasy przystąpi do rywalizacji z United po porażce ze Stoke City i remisie z QPR. Reading nie potrafi sięgnąć po komplet punktów od czterech meczów ligowych, a jedyne zwycięstwo jakie odnieśli w ostatnich pięciu spotkaniach to wygrana z Watfordem w Pucharze Anglii.

Manchester United – Reading, historia

Ostatni raz obie ekipy rywalizowały ze sobą w 2019 roku również w Pucharze Anglii. Manchester United pokonał wtedy Reading 2:0. Czerwone Diabły notują serię sześciu wygranych z rzędu ze swoim niżej notowanym rywalem.

Manchester United – Reading, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu Pucharu Anglii jest Manchester United, a kursy na wygraną Czerwonych Diabłów wynoszą zaledwie około 1,15. Typy na zwycięstwo Reading oscylują za to wokół 16,00. Przy okazji tego pojedynku serdecznie zachęcamy do skorzystania z promocji Fortuna i odebrania bonusu powitalnego z kodem GOAL.

Manchester United – Reading, przewidywane składy

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia, Fred, Casemiro, Garnacho, Fernandes, Rashford, Martial.

Reading: Bouzanis, Holmes, Dann, Mbengue, Abrefa, McIntyre, Loum, Baba, Azeez, Long, Joao.

Manchester United – Reading, kto awansuje

Manchester United – Reading, transmisja meczu

Sobotni mecz czwartej rundy Pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem United i Reading będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Zachęcamy również do obejrzenia tego starcia w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Ale rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł płacąc jedynie 354 zł zamiast 414 zł.

