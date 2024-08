Manchester United – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2024)

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United Fulham

Manchester – Fulham, typy i przewidywania

Premier League oficjalnie zainauguruje sezon meczem na Old Trafford. Manchester United podejmie przed własną publicznością zespół. Fulham. W obozie Czerwonych Diabłów panuje wiara, że będzie to zdecydowanie bardziej udana kampania od poprzedniej. Klubowe władze zaufały Erikowi ten Hagowi, dając mu kolejną szansę kontynuowania swojego projektu. Latem do zespołu trafiło już czterech zawodników – Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui oraz Leny Yoro. Pierwsza trójka będzie miała okazję zaliczyć swój ligowy debiut, natomiast Yoro z uwagi na kontuzję musi jeszcze poczekać.

Dla Manchesteru United będzie to drugi mecz w tym sezonie, bowiem inauguracja nastąpiła w zeszłym tygodniu, kiedy to mierzył się z Manchesterem City w ramach spotkania o Tarczę Wspólnoty. Do wyłonienia zwycięzcy, którym okazali się mistrzowie Anglii, potrzebne były wówczas rzuty karne. Mimo porażki, Czerwone Diabły zaprezentowały się nieźle i pokazały, że można je wymieniać wśród kandydatów do mistrzostwa kraju.

Wzmocnione trzema piłkarzami Fulham spróbuje uprzykrzyć życie ekipie Erika ten Haga. Na papierze wielkim faworytem są oczywiście gospodarze. Mój typ – poniżej 3,5 gola.

Manchester – Fulham, ostatnie wyniki

Manchester United w zeszłą sobotę przegrał z Manchesterem City po rzutach karnych i nie dane mu było świętować zdobycie Tarczy Wspólnoty. Jeśli chodzi o mecze przedsezonowe, układały się one różnie. Czerwone Diabły w trakcie przygotowań zaliczyły dwie wygrane – z Betisem (3-2) i Rangersami (2-0), a także trzy przegrane- z Rosenborgiem (0-1), Arsenalem (1-2) oraz Liverpoolem (0-3).

Fulham ma za sobą mniej pracowity okres przygotowawczy, jeśli bierzemy pod uwagę liczbę rozegranych sparingów. Były bowiem takowe trzy, a londyńczycy zdołali ograć Hoffenheim (2-0) i Benfikę (1-0). Jedyna porażka nastąpiła w towarzyskiej rywalizacji z Sevillą (1-2). Przed sezonem błyszczał sprowadzony z Arsenalem Emile Smith-Rowe, który zdobył dwie bramki i najprawdopodobniej będzie uchodził za nową gwiazdę drużyny.

Manchester – Fulham, historia

W poprzednim sezonie Fulham nie było dla Manchesteru United wygodnym przeciwnikiem. Ligowe starcie na Old Trafford zakończyło się wygraną gości 2-1. Wiele emocji przyniosło również spotkanie rozgrywane na Craven Cottage. Tam, mimo bardzo dużej przewagi Fulham, ostateczne zwycięstwo świętował Manchester United, który strzelił jedyną bramkę. Spośród ostatnich pięciu bezpośrednich meczów Czerwone Diabły wygrały czterokrotnie, a w piątek będą mieć okazję, aby wrócić na ścieżkę triumfów.

Manchester – Fulham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają Manchester United za gigantycznego faworyta spotkania inauguracyjnego. Kurs na zwycięstwo Czerwonych Diabłów wynosi najczęściej1.62. W przypadku ewentualnej wygranej Fulham jest to nawet aż 5.60. Kurs na remis waha się między 4.12 a 4.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy podać go podczas rejestracji nowego konta.

Manchester – Fulham, sytuacja kadrowa

Manchester United musi w piątek mierzyć się bez kontuzjowanych Leny’ego Yoro, Luke’a Shawa, Rasmusa Hojlunda oraz Tyrella Malacii. Pozostali piłkarze są do dyspozycji Erika ten Haga.

Manchester – Fulham, przewidywane składy

Manchester – Fulham, kto wygra?

Manchester – Fulham, transmisja meczu

Piątkowy mecz 1. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United a Fulham rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja starcia na Old Trafford będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

