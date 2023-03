Manchester City - Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź. Wielki hit 29. kolejki Premier League odbędzie się już w sobotnie wczesne popołudnie. Pojedynki Manchester City z Liverpoolem elektryzują w ostatnich latach cały piłkarski świat i choć w tym sezonie nie będzie on bezpośrednio decydował o walce o mistrzowski tytuł to emocji z pewnością nie zabraknie. Początek meczu o godzinie 13:30.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Etihad Stadium Premier League Manchester City Liverpool FC 1.63 4.20 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2023 16:44 .

Manchester City – Liverpool FC, typy i przewidywania

Faworytem spotkania jest Manchester City, który notuje znakomitą serię sześciu wygranych z rzędu, z kolei Liverpool przystąpi do tego pojedynku po dwóch porażkach. Co więcej, Obywatele nie stracili gola od pięciu spotkań, a The Reds od dwóch meczów pozostają bez zdobyczy bramkowej. Jednak mając taką dużą siłę ofensywną, jak zespół Kloppa ta seria może się wreszcie skończyć nawet na tle tak silnego rywala. W sobotę powinniśmy być świadkami wielu emocji i sporej ilości bramek. Manchester City w dwóch ostatnich starciach wbił swoim rywalom aż trzynaście goli. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Manchester City – Liverpool FC, sytuacja kadrowa

Jedynym niedostępnym zawodnikiem City będzie Phil Foden, który na boisko wróci dopiero w maju. Media informują również, że mały znak zapytania stoi przy występie Haalanda. Jeśli Norweg nie wystąpi od pierwszej minuty to jego miejsce zajmie Alvarez.

Lista kontuzjowanych graczy w Liverpoolu wciąż jest długa, choć nie są to już tak istotni dla pierwszego składu piłkarze. W sobotę nie zobaczymy między innymi Ramsaya, Thiago, Gomeza czy Bajceticia.

Manchester City – Liverpool FC, ostatnie wyniki

Manchester City ma na koncie aż sześć wygranych z rzędu, z czego ostatnie dwie to bardzo wysokie 6:0 z Burnley i 7:0 z RB Lipsk. Obywatele we wszystkich rozgrywkach są niepokonani od 5 lutego i przegranej z Tottenhamem. Od tego czasu rozegrali dziesięć spotkań, wygrywając osiem z nich.

Liverpool przystąpi do spotkania z Manchesterem City po dwóch przegranych z rzędu z Realem Madryt oraz Bournemouth. Wcześniej The Reds wysoko rozbili Manchester United aż 7:0. Zespół Jurgena Kloppa zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League i nadal wierzy w awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Manchester City – Liverpool FC, histria

Ostatni mecz obu drużyn to starcie w Pucharze Ligi Angielskiej zakończone wygraną Manchesteru City, jednak było to jedyne zwycięstwo Obywateli w ostatnich sześciu pojedynkach. Natomiast należy zauważyć, że poprzednie trzy spotkania z rzędu to wygrane Liverpoolu.

Manchester City – Liverpool FC, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania jest Manchester City. Jednak mimo licznych problemów Liverpool wciąż jest silną drużyną i nie można im odbierać szans na wygraną. Jeśli masz przeczucie, że to właśnie ekipa Jurgena Kloppa zgarnie trzy punkty, ale nie chcesz ryzykować to bukmacher STS przygotował wspaniałą ofertę dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i skorzystaj z zakładu bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Manchester City – Liverpool FC, kto wygra

Manchester City – Liverpool FC, przewidywane składy

Manchester City – Liverpool FC, transmisja meczu

Hit 29. kolejki Premier League nie będzie dostępny w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie Manchesteru City z Liverpoolem będzie dostępne jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić odpowiednią subskrypcję.

