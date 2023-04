Manchester City - Arsenal: typy na mecz 33. kolejki Premier League. Rywalizacja o mistrzostwo Anglii wkracza w decydującą fazę. W środę Obywatele podejmą na Etihad Stadium liderujących w tabeli Kanonierów. Jeśli ekipa Pepa Guardioli zwycięży, przeskoczy swoich rywali, zniweluje stratę punktową niemal do zera. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Etihad Stadium Premier League Manchester City Arsenal 1.57 4.50 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2023 20:03 .

Man City – Arsenal, typy i przewidywania

W ostatnich miesiącach Manchester City jest wyśmienity. Obywatele wygrywają w Premier League mecz za meczem, a także pokonują kolejnych rywali w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Anglii. Znacząco zbliżyli się w tabeli do pierwszego Arsenalu. Jeśli zwyciężą w swoich dwóch zaległych spotkaniach, awansują na fotel lidera angielskiej ligi. W środę rywalizacja o mistrzostwo Anglii wkroczy w decydującą fazę. Kanonierzy mają jeszcze szansę odskoczyć ekipie Pepa Guardioli, lecz muszą ją pokonać na Etihad Stadium. My spodziewamy się zaciętego spotkania i okazji z obu stron. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

STS 1,69 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Man City – Arsenal, sytuacja kadrowa

Manchester City nie będzie mógł w środę skorzystać z kontuzjowanego Nathana Ake. Arsenal jest z kolei osłabiony absencją Williama Saliby, czyli dotychczasowego lidera defensywy. Z rywalizacji wyłączeni są także Mohamed Elneny i Takehiro Tomiyasu. Występu Granita Xhaki stoi pod znakiem zapytania.

Man City – Arsenal, ostatnie wyniki

Manchester City jest ostatnio absolutnie nie do powstrzymania. Kilka dni temu awansował do finału Pucharu Anglii po gładkim ograniu Sheffield United (3-0), a wcześniej zremisował z Bayernem Monachium 1-1 i przypieczętował awans do półfinału Ligi Mistrzów. W Premier League również notuje zwycięstwo za zwycięstwem. W poprzednich kolejkach Obywatele rozprawili się z Leicester City (3-1), Southampton (4-1) i Liverpoolem (4-1).

Arsenal zawodzi i notuje wyraźnie gorszy okres. Kanonierzy stracili punkty w trzech kolejnych ligowych spotkaniach. W poprzedniej kolejce zremisowali po dramatycznym przebiegu z Southampton 3-3, a wcześniej także z West Hamem (2-2) i Liverpoolem (2-2).

Man City – Arsenal, historia

Te zespoły mierzyły się ze sobą w obecnym sezonie już dwukrotnie. Najpierw spotkały się ze sobą w ramach 1/16 finału Pucharu Anglii. Manchester City przed własną publicznością wygrał 1-0 i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. W 12. kolejce Premier League ponownie triumfowali Obywatele, którzy na Emirates Stadium ograli Kanonierów 3-1. Bramki dla gości strzelali wówczas Kevin De Bruyne, Jack Grealish oraz Erling Haaland.

Man City – Arsenal, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, ta rywalizacja ma swojego zdecydowanego faworyta. Kursy na zwycięstwo Manchesteru City wahają się między 1,55 a 1,57. W przypadku ewentualnej wygranej Arsenalu jest to nawet aż 5,60. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Wpisując kod GOAL podczas rejestracji można otrzymać atrakcyjne bonusy.

Man City – Arsenal, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Akanji, Rodri, Gundogan, Silva, de Bruyne, Grealish, Foden, Haaland

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinczenko, Xhaka, Partey, Odegaard, Saka, Jesus, Martinelli

Man City – Arsenal, transmisja meczu

Środowy mecz 33. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Arsenalem rozpocznie się o godzinie 21. Hitowe starcie na Etihad Stadium można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.