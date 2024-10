Man City – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City – Southampton, typy bukmacherskie

W dziewiątej kolejce Premier League dojdzie do spotkania Manchesteru City z Southampton. Wszyscy spodziewają się gładkiego zwycięstwa Obywateli, dlatego w kontekście typów bukmacherskich lepiej wziąć pod uwagę niekonwencjonalne opcje.

Moim zdaniem ciekawym zdarzeniem do obstawienia jest to, że Erling Haaland zdobędzie gola. Norweg jest w wysokiej formie i zapewne poszuka kolejnych trafień. W Superbet kurs na to wydarzenie wynosi aż 150.00.

Man City – Southampton, ostatnie wyniki

Manchester City w pięciu poprzednich meczach zanotował cztery wygrane oraz remis. Obywatele rozegrali trzy spotkania w Premier League oraz dwa w Lidze Mistrzów. Z kolei Southampton ma za sobą trzy porażki z rzędu, a wcześniej Święci odnotowali remis i wygraną po karnych z Evertonem w Pucharze Ligi.

Man City – Southampton, historia

Manchester City dominuje w bezpośredniej rywalizacji z Southampton. Obywatele wygrali cztery z pięciu poprzednich meczów. Co ciekawe, w jednym spotkaniu Święci okazali się lepsi i skutkowało to wyeliminowaniem Man City z Pucharu Ligi.

Man City – Southampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oszacowali, że faworytem jest Man City. Kurs na wygraną Obywateli to około 1.11. Natomiast na Southampton współczynnik oscyluje w granicach 19.00. Pośrodku wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 10.00.

Man City – Southampton, przewidywane składy

Man City – Southampton, typ kibiców

Man City – Southampton, transmisja meczu

Mecz Man City z Southampton rozpocznie się w sobotę (26 października) o godzinie 16:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w telewizji, a dokładniej na kanale CANAL+ Sport. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

