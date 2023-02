PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City – Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. Manchester City w 23. kolejce ligowej rywalizacji zmierzy się z Aston Villą. The Citizens po tym spotkaniu zbliżą się do Arsenalu, który pozostaje liderem? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Etihad Stadium w najbliższą niedzielę 12 lutego o godzinie 17:30.

Etihad Stadium Premier League Manchester City Aston Villa 1.27 6.60 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2023 17:33 .

Manchester City – Aston Villa, typy i przewidywania

Manchester City, który ostatnio jest na cenzurowanym po tym, jak oskarżono angielski klub o złamanie zasad finansowego fair play, w 23. kolejce Premier League na Etihad Stadium podejmie Aston Villę. The Citizens muszą gonić Arsenal, jeżeli wciąż marzą o obronie tytułu mistrzowskiego. Przed tą serią gier strata punktowa The Citizens do Kanonierów wynosi pięć oczek, ale The Gunners rozegrali mecz mniej. Czy podopieczni Pepa Guardioli po tej kolejce zbliżą się do lidera z Londynu?

11 z ostatnich 15 spotkań, w których Manchester City grał, zakończyło się z mniej niż 3.5 golami. Nasz typ: liczba bramek – poniżej 3.5.

Manchester City – Aston Villa, sytuacja kadrowa

W składzie Manchesteru City najpewniej zabraknie zmagającego z urazem uda Johna Stonesa oraz chorego Phila Fodena. Jeżeli chodzi o gości z Birmingham, to nie zobaczymy na boisku Diego Carlosa, Bertranda Traore i Jeda Steera.

Manchester City – Aston Villa, ostatnie wyniki

Manchester City w dwóch poprzednich spotkaniach w ramach Premier League zanotował porażkę z Tottenhamem Hotspur (0:1) i zwycięstwo nad Wolverhampton Wanderers (3:0). Aston Villa w tym samym czasie uległa Leicester City (2:4) oraz ograła Southampton (1:0). The Citizens przed 23. kolejką zajmują drugie miejsce, a Lwy plasują się na jedenastej pozycji.

Manchester City – Aston Villa, historia

Manchester City wyraźnie nie leży Aston Villi. Z pięciu ostatnich meczów między tymi klubami, drużyna The Citizens wygrała aż cztery i padł jeden remis. Obie drużyny podzieliły się punktami w 6. kolejce aktualnej kampanii Premier League (1:1).

Manchester City – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Gospodarze są zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia na Etihad Stadium. Kurs na Manchester City wynosi mniej więcej 1.25, remis jest wyceniany na 6.50, a kurs na Aston Villę to około 11.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Aston Villa, przewidywane składy

Man City: Ederson; Lewis, Akanji, Ake, Walker; Guendogan, Rodri, De Bruyne; Grealish, Haaland, Mahrez

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Douglas Luiz; McGinn, Ramsey; Watkins, Buendia

Manchester City – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Man City 100% remisem 0% zwycięstwem Aston Villi 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Man City

remisem

zwycięstwem Aston Villi

Manchester City – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w Internecie na platformie streamingowej Viaplay, a także w telewizji na CANAL+ Sport. To starcie można obejrzeć również w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku za 234 zł (39 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports oraz Polsat Sport. Taki zestaw kosztuje 354 zł za pół roku (59 zł miesięcznie). Początek meczu na Etihad Stadium w niedzielę 12 lutego o godzinie 17:30.

