Walka Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem na gali KSW Epic wzbudza ogromne zainteresowanie medialne

Starcie odbędzie się w formule bokserskie, dlatego w oczach bukmacherów faworytem jest Tomasz Adamek

Zapoznajcie się z naszymi typami i kursami na walkę Khalidov – Adamek

Mamed Khalidov – Tomasz Adamek walka na KSW Epic

Głównym wydarzeniem nadchodzącej gali KSW Epic będzie walka Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem. Obaj zawodnicy to legendy sportu, które dostarczyły kibicom wielkich emocji w minionych latach. Khalidov to były mistrz KSW, zaś Adamek zdobywał tytuły mistrza świata w boksie, odnosząc największe sukcesy w wadze junior ciężkiej i półciężkiej.

Nadchodzące starcie odbędzie się w formule bokserskiej, co oczywiście zdecydowanie bardziej pasuje Tomaszowi Adamkowi. Popularny Góral stoczył w swojej karierze aż 59 walk na zawodowych ringach. Natomiast dla Khalidova będzie to oficjalny debiut w boksie. Pojedynek zaplanowano na sześć trzyminutowych rund.

Mamed Khalidov – Tomasz Adamek, typ kibiców

Mamed Khalidov – Tomasz Adamek, typy bukmacherskie

Kibice szczególną uwagę zwracają na wiek obu zawodników. Mamed Khalidov w tym roku skończy 44 lata, zaś Tomasz Adamek w grudniu będzie obchodził 48 urodziny. Jednak prawdziwym problemem może okazać się aktywność sportowa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Khalidov ostatnią profesjonalną walkę stoczył w 2023 roku. Z kolei Adamek nie wychodził do oktagonu lub ringu od blisko sześciu lat.

Z doniesień mediów da się wyczytać, że Tomasz Adamek wygląda na naprawdę dobrze przygotowanego. Jeśli Góral nawiąże to swoich najlepszych lat, to może skończyć pojedynek przed czasem. Kluczem do tego może okazać się wielkie doświadczenie w boksie, którego zdecydowanie brakuje Mamedowi.

Fortuna 2.79 Walka zakończy się przed czasem Zagraj!

Obstawiając walkę wieczoru KSW Epic, warto rzucić okiem na ofertę jednego z bukmacherów. Rejestrując się w Fortunie z kodem GOAL, można zgarnąć m.in. zakład bez ryzyka 300 zł i freebety 35 zł. Oprócz tego bukmacher przygotował ciekawą promocję – za poprawne wytypowanie wygranej Khalidova lub Adamka gracz otrzyma bonus 400 zł.

Mamed Khalidov – Tomasz Adamek, kurs 200.00 na zwycięzcę

Walkę Khalidova z Adamkiem można także obstawić po kursie 200.00. Żeby skorzystać z tej oferty, należy zarejestrować się w Superbet z kodem GOAL i zaakceptować zgody marketingowe. Następnie trzeba wpłacić pierwszy depozyt o wartości 50 zł i zawrzeć zakład SOLO za minimum 2 zł na zwycięzcę walki Mamed Khalidov – Tomasz Adamek. Jeśli kupon okaże się trafiony, gracz otrzyma freebet 400 zł.

Mamed Khalidov – Tomasz Adamek, kursy bukmacherskie

Według notowań bukmacherów dość wyraźnym faworytem walki jest Tomasz Adamek. Kurs na wygraną Górala oscyluje w granicach 1.56. Natomiast na wygraną Mameda Khalidova współczynnika wynosi około 2.44. Zapewne wynika to z wcześniej wspomnianej wcześniej formuły bokserskiej starcia.

KSW Epic Khalidov – Adamek: Kursy bukmacherskie Fortuna 2.44 Khalidov Zagraj! Fortuna 1.56 Adamek Zagraj! Przytoczone kursy pochodzą z dnia 23/02/2024 r.; oferta może ulec zmianie.

Mamed Khalidov – Tomasz Adamek, transmisja

Transmisję walki Mamed Khalidov – Tomasz Adamek będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu na platformie streamingowej Canal+ Online. Dostęp do KSW Epic trzeba wykupić. Podstawowy pakiet PPV kosztuje 40,99 zł, zaś opcja premium to koszt 45,99 zł. Gala odbędzie się w sobotę (24 lutego) w PreZero Arenie Gliwice. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00.

