Mallorca – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2023)

Mallorca – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Królewscy tym razem rozgrywają swój mecz wcześniej od FC Barcelony, dlatego to oni mogą starać się wywrzeć presję na odwiecznym rywalu. O ile uda się wygrać wyjazdowe spotkanie z Mallorką. Wówczas zbliżą się do Blaugrany w tabeli ligowej już na dwa punkty.

Mallorca – Real Madryt, typy i przewidywania

Bardzo dobra runda jesienna w wykonaniu Mallorki zaowocowała wysoką pozycją w tabeli ligowej. Drużyna nie musi obawiać się w tym sezonie spadku, co oznacza, że plan minimum już został wykonany. Wysoka pozycja w La Liga to w dużej mierze zasługa Vedata Muriquiego. Reprezentant Kosowa na koncie ma już osiem trafień ligowych i jest zdecydowanym liderem formacji ofensywnej. Trener wie, że w trudnych momentach może liczyć na zaangażowanie 28-latka, który już teraz stał się obiektem sporego zainteresowania na rynku transferowym.

Real Madryt wciąż w pogoni za FC Barceloną. Królewscy muszą liczyć na potknięcia ze strony Barcy, która jak na złość wygrywa wszystkie spotkania, jak leci. Podopieczni Carlo Ancelottiego również złapali wiatr w żagle i bez problemów poradzili sobie w poprzedniej kolejce z Valencią. Rośnie forma Viniciusa Juniora, który w ostatnim czasie był nieco mniej aktywny. Pod nieobecność Karima Benzemy, który znów zgłasza problemy zdrowotne, to Brazylijczyk bierze na barki odpowiedzialność za grę ofensywną Los Blancos. Nasz typ: Wygrana Realu Madryt.

Mallorca – Real Madryt, ostatnie wyniki

Mallorca zdecydowanie gorzej rozpoczęła rundę wiosenną od jesiennej. Wygrała co prawda dwa spotkania, kolejno z Realem Valladolid i Celtą Vigo, jednak przy tym zanotowała również trzy porażki. Bolesna była zwłaszcza ta z poprzedniej kolejki z Cadizem, który zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli.

Mimo zanotowania czterech zwycięstw w pięciu ostatnich meczach Królewscy nie mieli powodów do zadowolenia. Z powodu bezbramkowego remisu z Realem Sociedad strata do FC Barcelony w tabeli wzrosła do pięciu punktów. Los Blancos poradzili sobie w poprzedniej kolejce z Valencią, wygrywając pewnie 2:0.

Mallorca – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Niestety kolejnej kontuzji doznał Karim Benzema, przez co wypadł on z kadry na mecz z Mallorcą. Oprócz Francuza z urazami zmagają się: Lucas Vazquez, Ferland Mendy, i Eder Militao.

Po stronie gospodarzy niedzielnego meczu tylko jedna absencja. Z powodu zawieszenia za kartki nie zagra Jose Copete.

Mallorca – Real Madryt, historia

Real Madryt to prawdziwy kat Mallorki. Ostatnie dziesięć bezpośrednich meczów między tymi drużynami to aż dziewięć zwycięstw Królewskich i tylko jedna wygrana Cynoberowych. W tym sezonie Królewscy zmiażdżyli rywala na Santiago Bernabeu, wygrywając aż 4:1. W niedzielę podopieczni Javiera Aguirre powalczą o odwrócenie tej negatywnej dla nich tendencji.

Mallorca – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Mimo gry na wyjeździe to Real Madryt jest wyraźnym faworytem niedzielnego spotkania na Majorce. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi ok. 5.00, podczas gdy typ na zwycięstwo Królewskich to 1.80. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.60. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Mallorca – Real Madryt, kto wygra

Mallorca – Real Madryt, przewidywane składy

Mallorca – Real Madryt, transmisja

Transmisję ze spotkania RCD Mallorki z Realem Madryt znajdziecie na antenie CANAL+Sport 2. Mecz już w niedzielę 5 lutego. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 14:00.

