FSV Mainz – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bawarczycy w 8. kolejce pojadą na wyjazd do Moguncji. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Mewa Arena już w najbliższą sobotę, 21 października o godz. 18:30

PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

FSV Mainz 05 Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2023 22:25 .

FSV Mainz – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Bayern Monachium w 8. kolejce Bundesligi wybierze się na wyjazd do Moguncji, żeby zmierzyć się z tamtejszym Mainz. Podopieczni Thomasa Tuchela są zdecydowanym faworytem w pojedynku z przedostatnią drużyną tabeli. Bawarczycy przed tą serią gier plasują się dopiero na trzecim miejscu, bowiem wyżej są Stuttgart oraz Bayer Leverkusen.

Starcie na Mewa Arena może być świetną okazją dla Harry’ego Kane’a na poprawienie swojego dorobku strzeleckiego. Według mnie jest duża szansa, że to właśnie Anglik otworzy wynik w sobotnim meczu. Mój typ: autor pierwszego gola – Harry Kane.

FSV Mainz – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Mainz – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jonathan Burkardt Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Maxim Leitsch Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Powrót: Początek listopada 2023 Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek listopada 2023 Andreas Hanche-Olsen Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa marca 2024 Uraz kostki Połowa marca 2024 Nelson Weiper knee-surgery knee-surgery Powrót: Początek grudnia 2023 knee-surgery Początek grudnia 2023 Phillipp Mwene Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Karim Onisiwo Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Robin Zentner Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni Sepp van den Berg Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni Brajan Gruda Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Niepewny Skręcona kostka Niepewny Anwar El Ghazi Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 1 meczu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 1 meczu

Bayern - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2023 Raphael Guerreiro Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Początek listopada 2023 Uraz biodra Początek listopada 2023 Dayot Upamecano Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2023 Noussair Mazraoui Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Leon Goretzka Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Kilka dni Uraz kostki Kilka dni

FSV Mainz – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Mainz w dwóch ostatnich spotkaniach Bundesligi dopisało do swojego dorobku zaledwie punkt - najpierw przegrało 0:3 z liderem tabeli, Bayerem Leverkusen, a później zremisowało 2:2 z Borussią Moenchengladbach. Bayern Monachium w tym czasie zgarnął cztery oczka na ligowym podwórku - podzielił się punktami z Lipskiem (2:2) oraz wygrał 3:0 z Freiburgiem.

FSV Mainz – Bayern Monachium, historia

Klub z Moguncji wbrew pozorom nie wypada aż tak źle w bezpośredniej rywalizacji z Bawarczykami. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami, to odnotujemy trzy wygrane Bayernu Monachium i dwa zwycięstwa Mainz.

FSV Mainz – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu na Mewa Arena są goście. Kurs na wygraną Mainz wynosi około 9.00, a typ na zwycięstwo Bayernu Monachium to mniej więcej 1.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

FSV Mainz – Bayern Monachium, przewidywane składy

FSV Mainz 05 Bo Svensson 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel FSV Mainz 05 Bo Svensson 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 4 Aymen Barkok 11 David Mamutovic 23 Josuha Guilavogui 24 Merveille Papela 30 Silvan Widmer 33 Daniel Batz 41 Eniss Shabani 45 Philipp Schulz Serge Gnabry 7 Eric Choupo-Moting 13 Daniel Peretz 18 Bouna Sarr 20 Thomas Müller 25 Mathys Tel 39 Frans Krätzig 41

FSV Mainz – Bayern Monachium, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Mainz 0% remisem 0% zwycięstwem Bayernu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Mainz

remisem

zwycięstwem Bayernu

FSV Mainz – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Mewa Arena już w najbliższą sobotę, 21 października o godzinie 18:30.

