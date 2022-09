Maccabi Hajfa – Paris-Saint Germain: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2022) Źródło: Goal.pl Jakub Rzeźnicki

10 NEYMAR JR (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris and Montpellier at Parc des Princes on August 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon sport/Sipa USA 2022.08.13 Paris pilka nozna liga francuska Ligue 1 Paris Saint-Germain - Montpellier Herault SC Foto Icon Sport/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: