Luton – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2024)

Luton – Aston Villa, typy i przewidywania

Piłkarze Luton grają w tym momencie chyba najgorszą piłkę w całej Premier League. Dobitnie potwierdził to ostatni mecz z Manchesterem City przegrany 2:6. Wcześniej cztery gole strzelili im gracze Liverpoolu. Aston Villa jest w gazie i oczywiste jest dla nas to, że zgarnie trzy punkty. Nasz typ: wygrana gości.

Luton – Aston Villa, ostatnie wyniki

Aston Villa zajmuje czwarte miejsce w tabeli i zachowuje dystans od Tottenhamu oraz Manchesteru United. Klub z Birmingham ma całkiem dobrą passę i wygrał dwa ostatnie mecze w lidze, pokonując Nottingham i Fulham. Patrząc na terminarz, przed Aston Villą jeden z najłatwiejszych wyjazdów przed końcem sezonu.

Ostatnie tygodnie to prawdziwy dramat Luton Town. Beniaminek przegrał cztery poprzednie mecze, w tym trzy z nich na własnym boisku. Kilka dni temu wypunktował go Manchester City, wygrywając w ramach FA Cup 2:6. Luton znajduje się w strefie spadkowej i do bezpiecznej lokaty traci już cztery oczka.

Luton – Aston Villa, historia

Zespoły te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. Jesienią Aston Villa wygrała bezproblemowo na własnym boisku 3:1.

Luton – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny rezultat, niż wygrana Aston Villi. Kurs na wygraną The Villans wynosi najczęściej 1.78. W przypadku ewentualnej wygranej Luton Town jest to nawet aż 4.05. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Luton – Aston Villa, kto wygra?

Luton – Aston Villa, transmisja

Mecz Luton – Aston Villa zostanie rozegrany 2 marca o 18:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo zobaczymy za pośrednictwem Viaplay.

