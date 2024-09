ŁKS II Łódź – Resovia Rzeszów: typy i kursy na mecz Betclic 2. Ligi. Przed nami 8. kolejka tych rozgrywek, a w niej bardzo ciekawe starcie wspomnianych drużyn. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w najbliższy piątek, 6 września o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wasiluk

ŁKS Łódź II Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2024 20:44 .

ŁKS II Łódź – Resovia Rzeszów, typy i przewidywania

ŁKS II Łódź podejmie na własnym stadionie Resovię Rzeszów w meczu 8. kolejki Betclic 2. Ligi. To spotkanie powinno przynieść nam dużo emocji, ponieważ obie ekipy mają sporo do udowodnienia. Rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego w tym momencie mogą pochwalić się 8 punktami i zajmują 12. miejsce w tabeli. Natomiast drużyna z województwa podkarpackiego dotychczas zainkasowała 13 oczek, co daje jej 6. lokatę w stawce.

Wydaje się, że przynajmniej na papierze Resovia Rzeszów dysponuje lepszym składem od ŁKS-u II Łódź. Poza tym zespół Pasów ma aspiracje, żeby jak najszybciej wrócić na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Stawiam więc na triumf gości. Mój typ: wygrana Resovii Rzeszów.

ŁKS II Łódź – Resovia Rzeszów, ostatnie wyniki

Ekipa z Łodzi w ostatniej kolejce wygrała na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała (4:2), a tydzień wcześniej zmierzyła się u siebie z Olimpią Grudziądz i musiała uznać wyższość rywala (2:4). Rzeszowska drużyna w tym czasie zremisowała na własnym stadionie z Zagłębiem II Lubin (3:3) oraz przegrała w wyjazdowym spotkaniu z Polonią Bytom (1:3).

ŁKS II Łódź – Resovia Rzeszów, historia

Do tej pory jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami starcia między ŁKS-em II Łódź a Resovią Rzeszów. W ten piątek dojdzie więc do pierwszego spotkania tych drużyn w historii.

ŁKS II Łódź – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu są gospodarze, co może trochę zaskakiwać. Kurs na wygraną ŁKS-u II Łódź wynosi około 1.90, a typ na zwycięstwo Resovii Rzeszów to mniej więcej 3.45. Z kolei kurs na remis jest szacowany w granicach 3.50.

Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

ŁKS Łódź II Remis Resovia 1.90 3.50 3.45

ŁKS II Łódź – Resovia Rzeszów, kto wygra?

ŁKS II Łódź – Resovia Rzeszów, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 8. kolejki Betclic 2. Ligi możesz zobaczyć za pośrednictwem internetu – na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Przypomnijmy, że mecze tych rozgrywek można śledzić także dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? To bardzo proste. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Początek rywalizacji między ŁKS-em II Łódź a Resovią Rzeszów już w najbliższy piątek, 6 września. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 18:00.

