ŁKS II – Olimpia, typy bukmacherskie

Obie drużyny przed piątkowym starciem są sąsiadami w tabeli Betclic 2. Ligi. Po rozegraniu pięciu kolejek ligowych ŁKS II legitymuje się bilansem pięciu oczek. Z kolei dwa punkty mniej ma Olimpia Grudziądz, co sugeruje, że oba zespoły nie będą rywalizować o awans do Betclic 1. Ligi. W każdym razie ostatnio ekipa Grzegorza Nicińskiego zaliczyła pierwsze zwycięstwo w tej kampanii i kibice wierzą, że to może być punkt zwrotny w kontekście przyszłości zespołu z Grudziądza. Olimpia ogólnie brała udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań na wyjeździe, gdy oba zespoły zdobywały bramki. Można przemyśleć tę opcję na piątek. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

ŁKS II – Olimpia, typ kibiców

ŁKS II – Olimpia, ostatnie wyniki

Ekipa Konrada Geregi nie rozpieszcza w tym sezonie. ŁKS II wygrał jak na razie tylko raz, notując również dwa remisy i dwie porażki. Na plus należy jednak ocenić to, że łodzianie wywalczyli awans do I rundy Pucharu Polski. W ostatniej kolejce natomiast zremisowali niespodziewanie z Zagłębiem Sosnowiec (2:2).

Drużyna z Grudziądza ma natomiast za sobą wygraną z Zagłębiem II Lubin (1:0). Olimpia jednocześnie zakończyła serię czterech z rzędu porażki w tym sezonie. W roli gościa Biało-zieloni czekają natomiast na pełną pule w lidze od 25 maja. Pokonali wówczas Hutnik Kraków (2:1).

ŁKS II – Olimpia, na tych graczy warto zwrócić uwagę

W szeregach gospodarzy piątkowego starcia jest kilka postaci znanych z gry na wyższym poziomie rozgrywkowym. Mowa między innymi o takich graczach jak: Maksymilian Rozwandowicz czy Jakub Letniowski. W drugim zespole ŁKS-u występuje tez syn Marka Saganowskiego – Franciszek Saganowski. Tymczasem w ekipie z Grudziądza są Dominik Frelak oraz Kacper Cichoń, którzy jeszcze niedawno reprezentowali barwy ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Interesującym zawodnikiem wydaje się tez Patryk Kukulski. Bramkarz został tego lata wypożyczony do drużyny z Grudziądza z GKS-u Katowice.

ŁKS II – Olimpia, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta piątkowej potyczki. Typ na zwycięstwo ŁKS II kształtuje się na poziomie 2.62. Z kolei opcja na ewentualną wygraną Olimpii Grudziądz oszacowano na 2.59. Remis wyceniono na 3.10 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów. Przy okazji jednego z piątkowych meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź II Olimpia Grudziądz 2.64 3.27 2.48 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2024 10:33 .

ŁKS II – Olimpia, transmisja meczu

Pierwszej piątkowej potyczki w ramach szóstej kolejki Betclic 2. Ligi z udziałem ŁKS II i Olimpii Grudziądz nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. W każdym razie do dyspozycji kibiców będą inne spotkania z tego poziomu rozgrywkowego, które można oglądać: na antenie TVP Sport, stronie internetowej TVPSport.pl lub w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

