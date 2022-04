Liverpool – Watford: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah i Jordan Henderson

Sobotnie zmagania 31. kolejki Premier League wystartują na Anfield Road. Wówczas dojdzie do meczu Liverpool – Watford. Zdecydowanym faworytem są podopieczni Jurgena Kloppa, którzy regularnie wygrywają w lidze od trzech miesięcy. Sprawdź naszą zapowiedź.

Liverpool – Watford, typy i przewidywania

Liverpool liczy się dziś w walce o tytuł. Dzięki serii zwycięstw, The Reds depczą po piętach Man City. Stąd też mało prawdopodobna będzie wpadka w sobotnim występie na oczach własnych kibiców.

Watford wciąż zachowuje szanse na opuszczenie strefy spadkowej, ale tym razem o jakikolwiek punkt na Anfield będzie niezwykle trudno. Nasza redakcja stawia na skromny triumf ekipy Kloppa, która za kilka dni przystąpi do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Nasz typ: wygrana Liverpool i poniżej 3,5 bramki.

Liverpool – Watford, sytuacja kadrowa

Jurgen Klopp musi sobie radzić bez Naby Keity oraz Alexandra-Arnolda. Tymczasem Szerszenie przylecą bez Sarra.

Liverpool – Watford, ostatnie wyniki

W 2022 r. Liverpool doznał tylko porażki. Do tego miała ona miejsce w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan (0:1). Jeżeli chodzi o wyniki w Premier League, The Reds już dawno porzucili wszystkie słabości i zbliżyli się na punkt do liderującego Man City. Szykuje się elektryzująca walka o tytuł, a gospodarze nie planują zwalniać tempa. Po ostatnim triumfie nad Arsenalem (2:0) trzeba dopełnić formalności z kolejnym rywalem na ligowych boiskach.

Zimą Watford spisywany był na straty. Co prawda, Szerszenie dalej pozostają w strefie spadkowej, jednak nie wszystko jest jeszcze stracone. Niespodziewana wygrana przeciwko Southampton (2:1) przywróciła wiarę w pozostanie na salonach. Trzeba przyznać, że na dole tabeli do końca rozgrywek również wydarzy się sporo. Może dojść nawet do niebywałych zwrotów akcji, lecz w sobotnie południe ekipa gości stanie przed niezwykle ciężkim zadaniem.

Liverpool – Watford, historia

Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy. Na przestrzeni ostatnich sezonów Watford pokonał Liverpool tylko raz. Miało to miejsce dwa lata temu na Vicarage Road (3:0). Z kolei jesienią zwycięstwo padło łupem The Reds, którzy rozbili Szerszenie (5:0).

Liverpool – Watford, kursy bukmacherskie

Liverpool – Watford, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Robertson, Van Dijk, Matip, Gomez – Thiago, Fabinho, Henderson – Salah, Jota, Firmino

Watford: Foster – Femenia, Kabasele, Samir, Kamara – Sissoko, Lozua, Kucka – Dennis, King, Hernandez

Liverpool – Watford, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

