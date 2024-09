fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool FC Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 01:38 .

Liverpool – Nottingham: typy bukmacherskie

Jedno z ciekawszych sobotnich spotkań w lidze angielskiej odbędzie się na Anfield Road z udziałem Liverpoolu oraz Nottingham Forrest. Drużyna Arne Slota przystąpi do potyczki w roli faworyta, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. Z kolei rywal The Reds ma nadzieję, że wróci na zwycięski szlak po remisie z Wolves. Liverpool był górą w pierwszej odsłonie w dziewięciu z ostatnich 15 meczów. Można zatem przemyśleć taki scenariusz przy okazji tworzenia kuponu na sobotę. Mój typ: remis do przerwy – TAK.

Lukasz STS 1.62 remis do przerwy – TAK Przejdź na stronę STS

Liverpool – Nottingham: ostatnie wyniki

Ekipa z Anfield Road w tej kampanii jest bez porażki. Liverpool w pokonanym polu zostawił już: Man Utd (3:0), Brentford (2:0) oraz Ipswich Town (2:0). Angielska ekipa jest wciąż bez straty gola.

U siebie w oficjalnych spotkaniach The Reds nie przegrali od 5 maja. Po raz ostatni z placu gry na tarczy Liverpool schodził na swoim stadionie 14 kwietnia, gdy musiał uznać wyższość Crystal Palace (0:2).

Tymczasem zespół Nuno Espirito Santo ma za sobą remis z Wolverhampton (1:1). Z kolei wcześniej Nottingham uległo po rzutach karnych Newcastle United, odpadając jednocześnie z Pucharu Ligi Angielskiej.

Na wyjeździe drużyna z City Ground nie przegrała natomiast w żadnym z trzech ostatnich tego typu meczów. Nottingham pokonywał w tych spotkaniach kolejno: Southampton (1:0), Burnley (2:1) i Sheffield United (3:2).

Liverpool – Nottingham: historia

Po raz ostatni obie ekipy zmierzyły się ze sobą w bezpośredniej konfrontacji marcu 2024 roku. Wówczas lepszy był Liverpool (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między drużynami cztery razy triumfowali The Reds i w jednym starciu lepszy był Nottingham.

Liverpool – Nottingham: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Liverpoolu kształtuje się w wysokości 1.21-1.23. Remis oszacowano na 6.00-7.00. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Nottingham wyceniono na 9.80-11.30. Przy okazji meczu ekip Arne Slota i Nuno Espirito Santo można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Liverpool – Nottingham, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Liverpoolu 0% wygraną Nottingham 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Liverpoolu

wygraną Nottingham

remisem

Liverpool – Nottingham, przewidywane składy

U gospodarzy w sobotnim starciu nie będzie mógł wystąpić Harvey Elliott. Z kolei zespół z City Ground będzie musiał radzić sobie bez Danilo.

Liverpool: Alisson – Robertson, Dijk, Konate, Alexander-Arnold, Mac Allister, Gravenberch, Diaz, Szoboszlai, Salah, Jota

Nottingham: Sels – Aina, Murillo, Milenković, Williams, Anderson, Sangre, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Elanga, Wood.

Liverpool – Nottingham, transmisja meczu

Sobotnie starcie z udziałem Liverpoolu i Nottingham Forres w ramach czwartej kolejki Premier League można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane od godziny 16:00 na CANAL+ Sport. Mecz skomentują Piotr Domagała i Maciej Łuczak. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewnią platformy Viaplay i Canal+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań ligi angielskiej, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.