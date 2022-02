Liverpool – Norwich: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp i Jordan Henderson

W sobotę startuje 26. kolejka Premier League. Po południu w jednym ze starć Liverpool zagra z Norwich. Czy tym razem Płacheta zacznie zawody w wyjściowym składzie? Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową obu ekip, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.

Liverpool – Norwich, typy i przewidywania

Wydaje się, że Norwich nie ma żadnych szans na Anfield. Liverpool pewnie mknie do przodu i nie zamierza zwalniać, kiedy wciąż utrzymuje tempa Man City. Do tego Kanarki osłabły ostatnio z sił, czego nie można powiedzieć o gospodarzach.

Nasza redakcja spodziewa się jednostronnego widowiska. Stawiamy na The Reds z handicapem 0:2.

Liverpool – Norwich, sytuacja kadrowa

Jurgen Klopp wykrakał, bo przed rywalizacją z Interem powiedział, że jeszcze nie miał tak komfortowej sytuacji, aby móc skorzystać ze wszystkich swoich graczy. Starcie w Mediolanie zdrowiem opłacił Diogo Jota, którego zabraknie w następnych kilku tygodniach.

Z kolei Kanarki przylecą na Anfield bez Krula, Sorensena, Omobamidele oraz Idaha.

Liverpool – Norwich, ostatnie wyniki

Liverpool powraca do ligowych obowiązków po ważnym triumfie nad Interem (2:0) w Lidze Mistrzów. Do tego The Reds kontynuują serię siedmiu zwycięstw z rzędu, dlatego i w sobotę planują zainkasować całą pulę. Piłkarze Kloppa nadal wierzą w powrót na szczyt, dlatego nie powinno dojść od niespodzianki na Anfield.

Tymczasem Norwich po trzech wygranych z rzędu i awansie do kolejnej rundy Pucharu Anglii ponownie straciło na jakości. Kanarki najpierw zremisowały z Crystal Palace (1:1), a tydzień temu nie dały rady Man City (0:4). Ekipa gości ciągle walczy o wyjście ze strefy spadkowej. Angielskie raporty sugerowały, że w wyjściowym składzie powinien znaleźć się Przemysław Płacheta, który do tej pory całkiem nieźle wyglądał na tle wielkich marek Premier League.

Liverpool – Norwich, historia

Historia pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy. Co więcej, w tym sezonie oba zespoły grały już ze sobą dwa razy. Każdy z meczów zakończył się wygraną Liverpool wynikiem (3:0).

Liverpool – Norwich, kursy bukmacherskie

Liverpool – Norwich, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Tsimikas, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold – Keita, Henderson, Chamberlain, Salah, Diaz – Firmino

Norwich: Gunn – Aarons, Hanley, Gibson, Williams – Rashica, McLean, Lees-Melou, Płacheta – Pukki, Sargent

Liverpool – Norwich, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Canal+ Premium. Te spotkanie będzie transmitowane również w Canal+ Sport 2 w ramach multiligi Premier League. Sobotnie zawody na Anfield dostępne będą jeszcze w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

