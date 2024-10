Liverpool – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

Liverpool - Chelsea: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Premier League. W najbliższym meczu piłkarze Arne Slota podejmą "The Blues". Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Anfield Road już w niedzielę (20 października) o godzinie 17:00.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Liverpool FC Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2024 20:21 .

Liverpool – Chelsea, typy bukmacherskie

W najbliższą niedzielę odbędzie się hit 8. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Liverpool przed własną publicznością zmierzy się z Chelsea. Nadchodzący mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem zmierzą się ze sobą drużyny z czuba tabeli. Podopieczni Arne Slota są liderem, natomiast “The Blues” zajmują czwartą lokatę. Ja uważam, że ostatecznie rywalizacja na Anfield Road przyniesie mnóstwo emocji, a triumf trafi do rąk gospodarzy. Mój typ: wygrana Liverpoolu

STS 1.62 wygrana Liverpoolu Zagraj!

Liverpool – Chelsea, ostatnie wyniki

Liverpool od początku sezonu jest w znakomitej formie, co pokazują wyniki ostatnich pięciu spotkań. W tym czasie “The Reds” zgarnęli komplet punktów, pokonując Bournemouth (3:0), West Ham United w Pucharze Ligi Angielskiej (5:1), Wolverhampton Wanderers (2:1), Bolognę w Lidze Mistrzów (2:0), a także Crystal Palace (1:0).

Chelsea natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań, jak Liverpool, ale ich wyniki wciąż są godne uwagi. Podopieczni Enzo Mareski w tym czasie bowiem odnieśli cztery zwycięstwa (3:0 z West Hamem United, 5:0 z Barrow w Pucharze Ligi Angielskiej, 4:2 z Brighton & Hove Albion, 4:2 z Gent w Lidze Konferencji Europy), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Nottingham Forest).

Liverpool – Chelsea, historia

W ubiegłym sezonie doszło do trzech starć między tymi zespołami. W rundzie jesiennej był remis (1:1), w drugim ligowym starciu triumfował Liverpool (4:1), natomiast do rozstrzygnięcia w Pucharze Ligi Angielskiej potrzebna była dogrywka, a w niej lepsi okazali się “The Reds” (1:0).

Liverpool – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej potyczki jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na triumf gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.62 – 1.67. W przypadku zwycięstwa Chelsea natomiast sięga nawet 4.70. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Liverpool – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Liverpoolu 0% remisem 0% wygraną Chelsea 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Liverpoolu

remisem

wygraną Chelsea

Liverpool – Chelsea, przewidywane składy

Liverpool w niedzielnym meczu będzie musiał sobie radzić bez Alissona Beckera i Harveya Elliota. Ponadto pod znakiem zapytania stoi występ Federico Chiesy. W Chelsea natomiast zabraknie Marca Cucurelli oraz Wesleya Fofany.

Liverpool FC Arne Slot Chelsea Enzo Maresca Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 26 Andrew Robertson 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 2 Axel Disasi 5 Benoît Badiashile 7 Pedro Neto 10 Mykhaylo Mudryk 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 31 Cesare Casadei 45 Roméo Lavia

Liverpool – Chelsea, transmisja

Spotkanie Liverpool – Chelsea będzie dostępne do obejrzenia na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Anfield Road już w niedzielę (20 października) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.