Liverpool - Atalanta: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Liverpoolu z Atalantą to z pewnością jedno z ciekawiej zapowiadających się starć ćwierćfinałowych Ligi Europy. Mocnym faworytem do zwycięstwa wydaje się jednak zespół The Reds. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Allstar Picture Library Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mo Salah

Liverpool FC Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2024 16:47 .

Liverpool – Atalanta, typy i przewidywania

Przed rozpoczęciem spotkania wszystko przemawia za Liverpoolem i wydaje się, że nawet remis może być odebrany, jako mała niespodzianka. The Reds z pewnością będą chcieli już w pierwszym meczu rozstrzygnąć losy dwumeczu z Atalantą i mają ku temu odpowiedni potencjał piłkarski, dzięki czemu do Bergamo mogliby udać się dużo większym spokojem. Biorąc to pod uwagę możemy spodziewać się kilku goli w czwartkowym pojedynku. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Liverpool – Atalanta, sytuacja kadrowa

Injuries & Suspensions Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak Operacja kolana Połowa kwietnia 2024 Thiago Alcantara Uraz mięśnia Nieznany

Injuries & Suspensions Atalanta Zawodnik Powrót Jose Luis Palomino Uraz uda Połowa stycznia 2024 Giorgio Scalvini Uraz ścięgna udowego Początek maja 2024 Marten De Roon Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Davide Zappacosta Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Liverpool – Atalanta, ostatnie wyniki

Liverpool w miniony weekend zremisował z Manchesterem United 2:2. Wcześniej The Reds odnieśli dwie wygrane pokonując Sheffield oraz Brighton. 17 marca przegrali mecz Pucharu Angli z Czerwonymi Diabłami i była to ich dopiero druga porażka w roku kalendarzowym 2024. Atalanta ma z kolei za sobą dwie porażki z rzędu: ligową z Cagliari oraz w Coppa Italia z Fiorentiną. Wcześniej natomiast La Dea pewnie ograła Napoli 3:0, a także wyeliminowała Sporting Lizbona w poprzedniej rundzie Ligi Europy.

Liverpool – Atalanta, historia

Liverpool z Atalantą mierzył się dwukrotnie w 2020 roku w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wtedy na Anfield Road wygrali Włosi 2:0, jednak w Bergamo The Reds rozbili rywali aż 5:0.

Liverpool – Atalanta, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest oczywiście Liverpool, który w pierwszym spotkaniu będzie miał atut własnego boiska. Kursy na zwycięstwo The Reds nie są zbyt wysokie i oscylują wokół 1,34. Jeśli jednak uważasz, że Atalanta jest w stanie sprawić niespodziankę to zachęcam do skorzystania z oferty STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Liverpool – Atalanta, kto wygra

Liverpool – Atalanta, przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Atalanta Gian Piero Gasperini Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Atalanta Gian Piero Gasperini Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 4 Virgil Van Dijk 7 Luis Díaz 13 Adrian 17 Curtis Jones 19 Harvey Elliot 26 Andrew Robertson 42 Bobby Clark 49 Kaide Gordon 53 James McConnell 93 Fabian Mrozek 2 Rafael Toloi 8 Mario Pasalic 10 El Bilal Touré 20 Mitchel Bakker 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 59 Alexey Miranchuk 77 Davide Zappacosta 90 Gianluca Scamacca

Liverpool – Atalanta, transmisja meczu

Pojedynek Liverpoolu z Atalantą nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć jedynie online na Viaplay.pl. Uprzednio należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję. Początek meczu o godzinie 21:00.

