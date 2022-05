Pressfocus Na zdjęciu: Tammy Abraham wraz z Nicolą Zalewskim i piłkarzami AS Roma

Czas na wyłonienie pierwszego zwycięzcy w historii Ligi Konferencji. W wielkim finale zagrają AS Roma – Feyenoord. Na albańskiej ziemi na pewno nie zabraknie gorącej atmosfery. Oba zespoły są głodne trofeów, bo od dawna niczego nie wygrały w europejskich pucharach. Sprawdź naszą zapowiedź.

Arena Kombetare Liga Konferencji Europy AS Roma Feyenoord Rotterdam 2.43 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2022 21:03 .

AS Roma – Feyenoord, typy i przewidywania

Zdecydowanie dłużej na triumf w Europie czeka AS Roma. Kibice Giallorossich wspierają zespół niezależnie od wyników. W dodatku są oddani wizji Jose Mourinho. Dla Portugalczyka środowy wieczór również będzie wyjątkowy. Lada moment może okazać się, że “The Special One” jako jedyny wygrał każde klubowe rozgrywki pod banderą UEFA.

Tymczasem Feyenoord na przełomie ostatnich lat też nie rozpieszczał swoich kibiców. Wraz z nowym turniejem ekipa z Holandii wypłynęła na szerokie wody. Jest szansa, by wektor niepowodzeń odwrócić o 180 stopni i cieszyć się historycznego triumfu.

Zapowiada się wyrównana rywalizacja, w której o wyniku mogą zadecydować detale. Nawet bukmacherzy nie wytypowali jednogłośnego faworyta do wygrania Ligi Konferencji. Naszym zdaniem przez większość zawodów będą toczyć się taktyczne szachy. Uważamy, że do ostatniego gwizdka nie padną więcej niż dwa gole. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki.

AS Roma – Feyenoord, ostatnie wyniki

AS Roma zapewniła już sobie awans do Ligi Europy, dzięki szóstej lokacie na koniec sezonu Serie A. Trzeba przyznać, że ambicje przed startem rozgrywek 2021/22 były nieco większe, ale i tak nie ma co narzekać. Jose Mourinho dopiero buduje swoją drużynę, a już doszedł z nią do finału Ligi Konferencji. Natomiast na etapie półfinałów Giallorossi wyeliminowali Leicester (2:1). Do tego w ostatniej kolejce włoskiej ekstraklasy nie pozostawili złudzeń Torino (3:0), potwierdzając mistrzowskie aspiracje na środowy wieczór.

Feyenoord zakończył ligowe rozgrywki na trzeciej pozycji. W Holandii na tytuł czeka od pięciu lat. Z kolei w Europie nie było o nim głośno od 2002 r., kiedy ostatni raz zgarnął trofeum Pucharu Europy. To działo się dwie dekady temu. Dziś zupełnie inne pokolenie piłkarzy chce odzyskać dawną renomę klubu. Żeby zagrać w finale, goście stoczyli twardy bój z Olympique Marsylia (3:2).

AS Roma – Feyenoord, historia

Oba zespoły rywalizowały ze sobą w fazie pucharowej Ligi Europy podczas sezonu 2014/15. Wówczas najpierw padł remis (1:1), zaś w rewanżu lepsi okazali się rzymianie (2:1).

AS Roma – Feyenoord, kursy bukmacherskie

AS Roma – Feyenoord, transmisja meczu

W Polsce prawa do transmitowania Ligi Konferencji posiada wyłącznie internetowa platforma Viaplay. Dlatego każdy zainteresowany tym spotkaniem, powinien odwiedzić witrynę Viaplay.pl.

