Leicester – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2022)

Bez zwycięstwa w nowym sezonie Premier League pozostają Leicester i Southampton. Drużyny te zagrają ze sobą w sobotę o godzinie 16:00.

King Power Stadium Premier League Leicester Southampton 1.86 4.00 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 16:03 .

Leicester – Southampton, typy i przewidywania

Zestawiając to jak dotychczas zaprezentowało się Leicester oraz Southampton, większe szanse na sięgnięcie po pełną pulę dajemy Lisom, które ponadto będą w sobotę dysponować atutem własnego boiska, a także większą jakością. Naszym zdaniem Święci zostaną pokonani na King Power Stadium. Drużyna ta przegrała bowiem 10 z 15 ostatnich meczów w Premier League.

Leicester – Southampton, sytuacja kadrowa

Brendan Rodgers nie będzie miał do dyspozycji trzech zawodników. Urazy leczą: Ricardo Pereira, Ryan Bertrand, a także Harvey Barnes. Z kolei Ralph Hasenhuttl przy ustalaniu składy musi pominąć dwa nazwiska (Valentino Livramento i Theo Walcott).

Leicester – Southampton, ostatnie wyniki

Początek sezonu 2022/2023 dla kibiców Leicester jest przede wszystkim emocjonujący. Lisy były na dobrej drodze do sięgnięcia po pełną pulę na inaugurację. Prowadziły bowiem z Brentford różnicą dwóch trafień, by finalnie zremisować 2:2. Jeszcze więcej goli padło w ich konfrontacji z Arsenalem. Wówczas drużyna Brendana Rodgersa była właściwie bezradna i londyńczycy wygrali 4:2.

W swoim pierwszym meczu nowego sezonu, Southampton udało się do Londynu, aby spróbować zatrzymać faworyzowany Tottenham. Święci mieli świetny start, ponieważ objęli prowadzenie, które ostatecznie stracili. Tym samym to Koguty okazały się lepsze (4:1). Z kolei tydzień temu zespól dowodzony przez Ralpha Hasenhuttla musiał odrabiać straty przeciwko Leeds, co finalnie się udało. Southampton odrobiło dwa gole straty i zremisowało 2:2.

Leicester – Southampton, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch konfrontacji tych klubów. Pierwsza miała miejsce na St. Mary’s Stadium, gdzie nie wyłoniono zwycięzcy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. Triumfatora poznaliśmy natomiast na King Power Stadium. Leicester pokonało Southampton 4:1.

Leicester – Southampton, kursy bukmacherów

Leicester – Southampton, przewidywane składy

Leicester: Ward; Fofana, Evans, Soyuncu; Castagne, Tielemans, Ndidi, Justin; Maddison, Iheanacho; Vardy

Southampton: Bazunu; Bella-Kotchap, Bednarek, Salisu; Walker-Peters, Ward-Prowse, Lavia, Djenepo; Armstrong, Aribo; Adams

Leicester – Southampton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 20 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Michael Salisbury. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

