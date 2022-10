Leicester – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (15.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Timothy Castagne

Leicester – Crystal Palace: typy i kursy na mecz Premier League. Nie możemy wyjść z szoku, jak słabo prezentuje się w tym sezonie Leicester. Nic nie zapowiadało takiego zjazdu ekipy, która posiada dość silną kadrę i dobrego trenera. Cztery punkty po dziewięciu kolejkach to wynik katastrofalny, dlatego odrabiać straty należałoby już od najbliższej kolejki.

King Power Stadium Premier League Leicester Crystal Palace 2.30 3.50 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 13:37 .

Leicester – Crystal Palace, typy i przewidywania

Tylko z Nottingham Forest udało się Leicester w tym sezonie ligi angielskiej wygrać. Drużyna na tle nawet teoretycznie słabszych rywali wygląda bardzo słabo, a niezrozumiałe decyzje trenera dodatkowo ją pogrążają. Za takową postrzegamy, chociażby uparte pozostawianie na ławce Kelechiego Iheanacho, który w ubiegłym sezonie spisywał się dobrze, a kiedy tylko jest na boisku, nieustannie stwarza zagrożenie pod bramką rywali. Nigeryjczyk w oczach Brendana Rodgersa przegrywa walkę zarówno z Jamiem Vardym, jak i Patsonem Daką. Lisy jeszcze gorzej niż z przodu wyglądają jednak w defensywie. W tym sezonie w Premier League tylko raz udało im się zanotować czyste konto.

Kiepski start w nowy sezon zanotował także Crystal Palace, który ma niewiele punktów więcej aniżeli Leicester. Orły zajmują 15 pozycję, choć mają jeden mecz rozegrany mniej. Nie zmienia to faktu, że względem ubiegłego sezonu drużyna zanotowała wyraźny regres. Patrick Vieira coraz częściej podejmuje nietrafione decyzje taktyczne, na czym cierpią wyniki. Lekki dołek zanotował Wilfried Zaha, który od meczu z Brentford nie zanotował ani jednej bramki. Bez dobrej gry Iworyjczyka trudno będzie osiągać korzystne rezultaty. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Betfan 1.69 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Betfan

Leicester – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Bilans Leicester jest katastrofalny. Tylko jedno zwycięstwo przeciwko beniaminkowi Premier League w ostatnich pięciu meczach, a oprócz tego wysokie i dotkliwe porażki. W tych spotkaniach Lisy straciły aż 14 bramek. To wyjątkowo wstydliwa statystyka. Mecz z Bournemouth nie był najgorszy, ale zakończył się kolejną porażką.

Nieco lepiej, choć dalej mało imponująco wyglądają ostatnie wyniki Crystal Palace. Orły wygrały w poprzedniej kolejce z Leeds 2:1, ale było to ich jedynie zwycięstwo od końcówki sierpnia. Przegrali rzutem na taśmę z Chelsea 1:2 i zanotowali remisy z Newcastle i Brentford. Przydałoby się jednak popracować nad zdobyczami bramkowymi.

Leicester – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Sporo braków w składach obu drużyn przed sobotnim meczem. Po stronie Leicester kontuzjowani są Bertrand, Mendy, Ndidi i Perreira. Na pewno nie zagrają oni w meczu z Crystal Palace. Po stronie gości z urazami zmagają się Butland, Clyne, Ferguson, McArthur i Richards. Prawdopodobnie żaden z nich nie znajdzie się w kadrze na najbliższy mecz ligowy.

Leicester – Crystal Palace, historia

W ubiegłym sezonie to Leicester prezentowało się lepiej na tle Crystal Palace. Lisy wygrały u siebie 2:1 po dość wyrównanym meczu. Wcześniej mecz na Selhurts Park zakończył się remisem 2:2. Ogółem patrząc, dużo częściej to drużyna Leicester zwyciężała. Biorąc pod uwagę jedynie pięć poprzednich spotkań, Crystal Palace nie udało się wygrać ani razu. To dość jednoznaczna statystyka. Może jednak nieco zakłamywać rzeczywistość, bo Lisy w tym sezonie to kompletnie inna drużyna.

Leicester – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

W sobotę Lisy będą mogły liczyć na doping swoich kibiców, dlatego też bukmacherzy gospodarzy typują jako faworytów do zwycięstwa. Kurs na wygraną Leicester wynosi i tak dość sporo, bo około 2.31. Typ na zwycięstwo gości to natomiast 3.10. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Leicester Remis Crystal Palace 2.27 3.35 3.05 2.30 3.50 3.10 2.30 3.50 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 13:37 .

Leicester – Crystal Palace, przewidywane składy

Leicester: Ward – Amartey, Faes, Evans, Justin – Soumare, Maddison, Tielemans, Dewsburry-Hall, Barnes – Iheanacho

Crystal Palace: Guaita – Ward, Andersen, Guehi, Schlupp – Eze, Doucoure, Olise – Ayew, Edouard, Zaha

Leicester – Crystal Palace, transmisja

Sobotni mecz między Leicester i Crystal Palace transmitowany będzie na antenie Viaplay. Początek starcia w 15 października o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.