Leicester City – Everton: zapowiedź, typy, kursy (08.05.2022)

Leicester City – Everton to jeden z niedzielnych meczów angielskiej Premier League. Goście znajdują się w strefie spadkowej i liczą na to, że uda im się zdobyć w ten weekend przynajmniej jeden punkt. The Toffees nie będzie jednak łatwo, bo wygrali w tym sezonie ligowym zaledwie jeden mecz na wyjeździe.

Leicester City – Everton, typy i przewidywania

Walczący o utrzymanie Everton będzie chciał sprawić w Leicester niespodziankę i wygrać. Jest jednak jeden problem. Drużyna ta zawodzi na wyjazdach. W tym sezonie wygrała tylko jeden mecz w delegacji – 28 sierpnia 2021 roku w Brighton. W ostatnich 11 spotkaniach wyjazdowych doznała z kolei dziewięciu porażek. W dwóch przypadkach padał remis.

Naszym zdaniem w niedzielę możę paść podział punktów. Everton wygrał ostatnio na Stamford Bridge i poprawiło to na pewno morale zespołu. Gospodarze są z kolei po wyczerpującym czwartkowym meczu w europejskich pucharach. Nasz typ: remis.

Leicester City – Everton, sytuacja kadrowa

Dłuższą listę nieobecnych mają po stronie Evertonu. Poza kadrą będą Ben Godfrey, Nathan Patterson, Andros Townsend i Gylfi Sigurdsson. Jeśli chodzi o gospodarzy urazy wykluczają Wilfreda Ndidiego i Ryana Bertranda.

Leicester City – Everton, ostatnie wyniki

Na finiszu ligowego sezonu sytuacja The Toffees jest nie do pozazdroszczenia. Everton znajduje się w strefie spadkowej i przy jednym zaległym meczu traci dwa oczka do Leeds United. Ekipa z Goodison Park zagra jeszcze dwa spotkania przed własną publicznością, ale chcąc pozostać w Premier League musi szukać punktów też na wyjazdach.

Everton odniósł kilka dni temu niezwykle ważne zwycięstwo nad londyńską Chelsea (1:0). Czy pójdzie w niedzielę za ciosem i pokona też Leicester City? Gospodarze będą mieli w nogach czwartkową potyczkę z Romą w UEFA Conference League. Lisy mogą być mniej zdeterminowane, bo zajmują miejsce w środku ligowej tabeli.

Zespół Brendana Rodgersa nie błyszczał w ostatnim czasie wysoką formą w Premier league. W czterech poprzednich kolejkach zdobył zaledwie dwa punkty.

Leicester City – Everton, historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz drugi w tym sezonie. Dwie poprzednie konfrontacje kończyły się podziałem punktów. W kwietniu tego roku na Goodison Park padł remis 1:1. Warto odnotować, że Lisy nie wygrały żadnego z ostatnich czterech meczów z The Toffees. Czy tym razem będzie inaczej?

Leicester City – Everton, przewidywane składy

Leicester: Schmeichel – Thomas, Evans, Fofana, Justin – Mendy, Tielemans, Barnes, Dewsbury-Hall, Maddison – Vardy

Everton: Pickford – Coleman, Holgate, Mina – Delph, Mykolenko, Iwobi, Doucoure – Gordon, Gray, Richarlison

Leicester City – Everton, transmisja meczu

Mecz Leicester City – Everton zostanie rozegrany w niedzielę o 14:00. Transmisję z tego starcia zobaczymy na Canal + Online.

