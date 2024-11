Leicester – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2024)

Leicester - Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. Gospodarze nie wygrali żadnego z ostatnich czterech spotkań. W najbliższym starciu to The Blues będą faworytami. Sprawdź typy na mecz Leicester - Chelsea.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Reece James

Leicester Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 13:32 .

Leicester – Chelsea: typy bukmacherskie

Chelsea podchodzi do meczu z Leicester w roli zdecydowanego faworyta. Londyńczycy, póki co spisują się dobrze i będą chcieli podtrzymać wysoką formę. W najbliższym meczu każdy inny rezultat niż ich zwycięstwo będzie sporą niespodzianką. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki oraz mecze bezpośrednie proponuje do zwycięstwa gości dodać liczbę bramek powyżej 2.5. Obie drużyny w ostatnim czasie słyną z tego, że w ich meczach pada dużo bramek. Mój typ: Chelsea wygra i powyżej 2.5 goli.

STS 1.85 Chelsea wygra i powyżej 2.5 goli Zagraj!

Leicester – Chelsea: ostatnie wyniki

Beniaminek ligi, czyli Leicester nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Po zwycięstwie z Southampton (3:2) drużyna Lisów nie była w stanie wygrać żadnego z czterech następnych spotkań. Przegrali między innymi z Manchesterem United (2:5), przez co odpadli z Carabao Cup. Ponadto w Premier League musieli uznać wyższość Nottingham (1:3) i ponownie Czerwonych Diabłów (0:3). Jedyne punkty wywalczyli przeciwko Ipswich, gdzie zremisowali (1:1). Obecnie zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli.

Chelsea ma za sobą bardzo trudny kalendarz. Podopieczni Enzo Mareski rywalizowali z ligową czołówką. Oprócz podziału punktów z Arsenalem (1:1), remisem zakończył się również mecz z Manchesterem United (1:1). Z kolei komplet punktów padł ich łupem w rywalizacji z Newcastle (2:1) i z Noah w Lidze Konferencji (8:0). Natomiast porażka ze Srokami (0:2) sprawiła, że The Blues odpadli w 1/8 finału Carabao Cup. W tabeli ligowej plasują się na 3. miejscu z dorobkiem 19 punktów.

Leicester – Chelsea: historia

W marcu tego roku Leicester rywalizował z Chelsea w Pucharze Anglii. Ćwierćfinałowe spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w doliczonym czasie gry, a The Blues wygrali (4:2). Natomiast w lidze ostatni raz obie drużyny rywalizowały w sezonie 2022/2023. Wtedy dwukrotnie górą byli londyńczycy. Najpierw przed własną publicznością wygrali (2:1), a na wyjeździe pokonali rywali (3:1).

Leicester – Chelsea: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem będzie Chelsea, której zwycięstwo można postawić z kursem 1.47. Z kolei wygraną Leicester oszacowano ze współczynnikiem 5.75. Remis w tym spotkaniu oceniono przez analityków jako współczynnik 4.75.

To starcie można postawić u bukmachera STS. Jeśli nie posiadasz tam jeszcze konta, to zachęcam do założenia za pośrednictwem naszego portalu. Z kodem promocyjnym GOAL odbierzesz nie tylko najwyższy bonus powitalny na rynku, ale również zakład bez ryzyka do 100 zł.

Leicester – Chelsea: kto wygra?

Kto wygra mecz? Leicester

Remis

Chelsea Leicester

Remis

Chelsea 0 Votes

Leicester – Chelsea: transmisja meczu

Spotkanie 12. kolejki Premier League Leicester – Chelsea odbędzie się w sobotę (23 listopada) o godzinie 13:30. Transmisja meczu będzie dostępna w internecie dzięki platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.