Legia – Widzew: typy bukmacherskie

W dobrych nastrojach przystąpią do swojego kolejnego spotkania ligowego obie drużyny. W środku tygodnia wywalczyły awans do kolejnej fazy rozgrywek Pucharu Polski. Legia Warszawa ogólnie przystąpi do niedzielnego starcia, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo. Z kolei Widzew Łódź zamiar podnieść się z kolan po porażce w PKP BP Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze. Legioniści wygrali w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, co może dawać do myślenia przed starciem na arenie przy ulicy Łazienkowskiej. Mój typ: Legia wygra.

Legia – Widzew: ostatnie wyniki

Zespół z Warszawy w środku tygodnia wywalczył awans do 1/8 finału Pucharu Polski, pokonując na wyjeździe Miedź Legnica (2:1). Tym samym po bardzo udanej batalii z GieKSą Katowice (4:1) stołeczna ekipa nie zwalnia tempa. Na swoim stadionie Legia może pochwalić się pięcioma zwycięstwami w ostatnich siedmiu występach.

Łodzianie są z kolei zespołem, który wyszarpał awans do kolejnej fazy rozgrywek w Zielonej Górze. Widzew po konkursie rzutów karnych poradził sobie z miejscową Lechią. Interesujące jest jednak to, że łódzki zespół ostatnio nieźle radzi sobie w roli gościa. Widzew nie przegrał w żadnym z pięciu ostatnich takich spotkań, notując w nich trzy zwycięstwa i dwa remisy.

Legia – Widzew: historia

Obie ekipy o ligowe punkty w poprzednim sezonie grały ze sobą dwukrotnie, wykorzystując atut gry przed własną publicznością. Legia u siebie wygrała 3:0. Widzew natomiast w roli gospodarza zwyciężył 1:0. Ogólnie w czterech ostatnich ligowych starciach łódzki zespół wygrał dwa razy, raz zremisował i w jednej batalii lepsi byli Wojskowi.

Legia – Widzew: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii wynosi 1.64-1.67. Remis wyceniono na 3.90-4.10. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Widzewa oszacowano na 4.90-5.20. Przy okazji meczu ekip Goncalo Feio i Daniela Myśliwca można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Legia – Widzew, typ kibiców

Legia – Widzew, przewidywane składy

Obie ekipy nie będą mogły wystąpić w optymalnych zestawieniach. U gospodarzy zabraknie Ramiła Mustafajewa i Juergena Elitima. Z kolei szkoleniowiec łódzkiej drużyny nie będzie mógł skorzystać z usług Bartłomiej Pawłowskiego.

Legia Warszawa Gonçalo Feio Widzew Łódź Daniel Mysliwiec

Rezerwowi 6 Maxi Oyedele 7 Tomas Pekhart 17 Migouel Alfarela 21 Jurgen Çelhaka 23 Patryk Kun 24 Jan Ziolkowski 27 Gabriel Kobylak 55 Artur Jędrzejczyk 82 Luquinhas 2 Luis Silva 5 Kreshnik Hajrizi 8 Hilary Gong 25 Marek Hanousek 31 Mikolaj Bieganski 44 Noah Diliberto 47 Antoni Klimek 78 Kamil Cybulski 91 Marcel Krajewski 99 Saïd Hamulic

Legia – Widzew, transmisja meczu

Niedzielna potyczkę w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Legia Warszawa – Widzew Łódź zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowana na antenach: CANAL+, CANAL+Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Ponadto. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

