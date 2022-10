PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Mecz Legia Warszawa – Warta Poznań w 12. kolejce Ekstraklasy odbędzie się w sobotę 8 października. Początek spotkania o godzinie 17:30. Przedstawiamy darmowe typy, najlepsze i najwyższe kursy bukmacherskie na ten mecz. Prezentujemy również przewidywane składy, sytuację kadrową i piszemy, gdzie będzie transmisja na żywo. Zapraszamy na naszą zapowiedź.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Warta Poznań 1.90 3.60 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 17:36 .

Legia Warszawa – Warta Poznań: typy i przewidywania

Legia Warszawa przystępuje do sobotniego meczu z trzeciej pozycji. Wojskowi w ostatniej kolejce wywieźli punkt z Poznania po bezbramkowym remisie z Lechem. Warta Poznań zajmuje 11. miejsce i traci siedem punktów do stołecznej ekipy. Bukmacherzy faworyta widzą w gospodarzach, co widać po kursach.

W trzech ostatnich kolejkach obie drużyny zdobyły po cztery punkty. Legia w tym sezonie nie przegrała na własnym terenie, z kolei Warta jest najlepszą drużyną Ekstraklasy, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko spotkania wyjazdowe. Drużyna Dawida Szulczka wygrała cztery z sześciu takich spotkań, a przegrała tylko jedno.

Nasz typ na to spotkanie to wygrana Legii. Wojskowi są mocni na własnym terenie, w domowych meczach mają średnią zdobytych bramek 2.0, a straconych poniżej pół gola na mecz. Kosta Runjaic myśląc o wysokim miejscu na koniec sezonu nie może sobie pozwalać na wpadki w takich starciach.

Legia Warszawa – Warta Poznań: sytuacja kadrowa

Największym osłabieniem Legii Warszawa w tym spotkaniu będzie brak Artura Jędrzejczyka, który pauzuje za kartki. Taki sam los spotkał Filipa Mladenovicia, który był bohaterem meczu z Miedzią. W zespole gości kontuzjowani od dłuższego czasu są Bartosz Kieliba i Jakub Kiełb. Po pauzie za kartki wracają jednak Dimitrios Stavropoulos i Adam Zrelak. Kosta Runjaic może się z kolei cieszyć z powrotu swojej gwiazdy. Josue także odpoczywał jedną kolejkę przez nadmiar kartek.

Dla gości zwłaszcza powrót słowackiego napastnika jest świetną wiadomością. Od początku sezonu zagrał w ośmiu meczach Ekstraklasy, w których strzelił cztery gole. W trakcie przerwy na mecze reprezentacji błysnął w spotkaniu z Białorusią, także wpisując się na listę strzelców.

Legia Warszawa – Warta Poznań: ostatnie mecze

Ostatnie kolejki są dla obu ekip w kratkę. W trzech spotkaniach Legia i Warta zanotowały po zwycięstwie, remisie i porażce, tylko w różnej kolejności. W poprzedniej serii spotkań jedni i drudzy mieli powody do radości. Legia wywiozła punkt z Poznania po bezbramkowym remisie z Lechem, a Warta wygrała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 2:0.

W żadnym z tych zespołów nie widać regularności. Choć w ostatnich pięciu kolejkach przegrywały tylko po jednym meczu, to forma faluje. Legia mimo średniej poniżej dwóch punktów na mecz jest trzecia i fotel lidera przegrywa z Rakowem tylko o punkt. Warta jest zaledwie trzy punkty nad strefą spadkową, ale patrząc jak prezentuje się w pierwszej części sezonu, nie powinna mieć większych problemów z utrzymaniem.

Legia Warszawa – Warta Poznań: historia

Warta awansowała do Ekstraklasy w 2020 roku i od tego czasu zmierzyła się z Legią cztery razy. W pierwszych trzech spotkaniach zdobyła łącznie dwa gole, straciła osiem i wszystkie je przegrała. Jednak ostatni bezpośredni mecz w lutym tego roku zakończył się wygraną poznańskiego klubu 1:0 i to na stadionie przy Łazienkowskiej. Reasumując – bilans jest na korzyść gospodarzy, ale Warta może być podbudowana ostatnią wizytą w stolicy.

Legia Warszawa – Warta Poznań: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Legia – Warta są atrakcyjne. Wojskowi są faworytem, a mimo to bukmacherzy wystawiają na ich wygraną kurs w okolicach 1.90. Z kolei wygrana gości jest wyceniana na około 4.30 – 4.45. Remis to kurs oscylujący w granicach 3.50. W poniższej tabeli przedstawiamy najlepsze darmowe kursy bukmacherskie na mecz Legia – Warta.

Kusi was zakład, że obie drużyny strzelą gola? Kurs na takie zdarzenie w Fortunie wynosi 1.87. A może chcecie postawić liczbę bramek. Atrakcyjne wydają się kursy na to, że w spotkaniu zobaczymy powyżej 2,5 gola. Fortuna na takie zdarzenie wystawiła kurs 2.05.

Legia Warszawa Remis Warta Poznań 1.85 3.60 4.30 1.90 3.60 4.00 1.90 3.60 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 17:36 .

Legia Warszawa – Warta Poznań: przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Ribeiro, Nawrocki, Augustyniak, Johansson – Slisz, Josue, Baku, Kapustka, Wszołek – Carlitos.

Warta: Lis – Ivanov, Szymonowicz, Stavropoulos – Matuszewski, Maenpaa, Kupczak, Grzesik, Miguel, Kopczyński – Zrelak.

Legia Warszawa – Warta Poznań: transmisja meczu

Transmisja meczu Legia Warszawa – Warta Poznań będzie dostępna w telewizji i internecie. Widzowie będą mogli obejrzeć to spotkanie w stacji CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra, oraz w TVP Sport. W internecie to spotkanie będzie można obejrzeć na żywo dzięki usłudze CANAL+ Online. Przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony półroczny pakiet można mieć w promocji, taniej aż o 114 zł.

