fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Legia Warszawa Zagłębie Lubin

Legia – Zagłębie, typy i przewidywania

Legia Warszawa przeprowadziła w ostatnich tygodniach prawdziwą transferową ofensywę. Celem stołecznego klubu było jak najszybciej przeprowadzić najważniejsze wzmocnienia, tak aby nowe twarze dobrze wkomponowały się do drużyny jeszcze przed startem sezonu. Do Legii trafili między innymi Luquinhas, Claude Goncalves czy Jean-Pierre Nsame, którzy najprawdopodobniej zagrają od pierwszej minuty w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin. Wojskowi podejmą przed własną publicznością ekipę Waldemara Fornalika. To pierwsza przeszkoda na drodze do walki o mistrzostwo Polski.

W Lubinie nie doszło do tak wielu zmian kadrowych. Z wzmocnień warto wymienić Kajetana Szmyta, który odszedł z Warty Poznań po spadku z Ekstraklasy. Zagłębie wyciągnęło również Dominika Hładuna z Legii Warszawa, a także Adama Radwańskiego z pierwszoligowej Termaliki.

Legia na papierze wygląda na zespół dużo mocniejszy, natomiast na korzyść Zagłębia może działać fakt stabilizacji. Fornalik będzie mógł wystawić w znacznej większości tych samych zawodników, z których korzystał w zeszłym sezonie. Czy to wystarczy na Wojskowych? Letnie mecze towarzyskie pokazały, że podopieczni Feio będą faworytami do wygrania całej Ekstraklasy. Mój typ – wygrana Legii.

Legia – Zagłębie, ostatnie wyniki

Legia Warszawa nie próżnowała w trakcie przygotowań do sezonu 2023/2024. Rozegrała latem aż siedem sparingów, a Goncalo Feio mógł szczegółowo przyjrzeć się wszystkim zawodnikom z kadry. Legia w ostatnim meczu kontrolnym ograła Widzew Łódź 2-1, a wcześniej pokonała chociażby Jagiellonię Białystok (2-0) czy FK Botosani (6-0). Zaliczyła również dwie porażki – przeciwko Univ. Craiova (0-1) oraz Paphos (0-1).

Przygotowania do sezonu w Zagłębiu Lubin przebiegały dużo spokojniej. Podopieczni Waldemara Fornalika sprawdzili się w zaledwie czterech sparingach – ograli Buducnost (4-0) oraz Naftę (1-0), a po porażce z Rapdem Bukareszt (0-1) zmierzyli się jeszcze z beniaminkiem tego sezonu Ekstraklasy, GKS-em Katowice (1-1).

Legia – Zagłębie, historia

Legia Warszawa z pewnością może nazwać Zagłębie Lubin sprzyjającym rywalem. Miedziowi czekają na zwycięstwo ze stołecznym klubem od 2019 roku. Wówczas rozpoczęła się nieprzerwana seria zwycięstw Wojskowych, która trwa do teraz. W sezonie 2023/2024 Legia ograła Zagłębie 2-1 u siebie oraz 3-0 na wyjeździe.

Legia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniego meczu w oczach bukmacherów jest Legia Warszawa. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 1.67. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Lubin jest to nawet aż 5.00. Kurs na remis waha się natomiast między 4.00 a 4.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy podczas rejestracji nowego konta podać kod GOAL.

Legia – Zagłębie, przewidywane składy

Legia Warszawa: Tobiasz, Jędrzejczyk, Ziółkowski, Kapuadi, Wszołek, Goncalves, Kapustka, Luquinhas, Morishita, Gual, Nsame

Zagłębie Lubin: Burić, Kłudka, Nalepa, Ławniczak, Mata, Dąbrowski, Makowski, Szmyt, Mróz, Pieńko, Kurminowski

Legia – Zagłębie, kto wygra?

Legia – Zagłębie, transmisja

Sobotni mecz 1. kolejki Ekstraklasy między Legią Warszawa a Zagłębiem Lubin rozpocznie się o godzinie 20:15. Transmisja spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł / mies.

