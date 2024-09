Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luquinhas

Legia Warszawa – Motor Lublin, typy bukmacherskie

W siódmej kolejce spotkań PKO BP Ekstraklasy dojdzie do meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin. Obie drużyny do tej pory zanotowały tylko po jednej porażce, jednak w tabeli dzieli je aż 5 punktów różnicy.

Motor Lublin ma wyraźny problem ze zdobywaniem bramek. Beniaminek rozgrywek w pięciu spotkaniach strzelił tylko trzy gole. Moim zdaniem w meczu z Legią ekipa z Lubelszczyzny ponownie zakończy pojedynek z zerowym dorobkiem.

Jakub STS 1.72 Obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Legia Warszawa – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Legia Warszawa, wliczając europejskie puchary, ma za sobą trzy wygrane oraz dwa remisy. Ostatnio w Ekstraklasie drużyna Goncalo Feio musiała podzielić się punktami ze Śląskiem Wrocław, remisując 1:1.

Z kolei Motor Lublin na przestrzeni pięciu ostatnich meczów zaliczył trzy remisy, wygraną oraz porażkę. Beniaminek jest niepokonany od ponad miesiąca, ale przełożyło się to tylko na 6 punktów.

Legia Warszawa – Motor Lublin, historia

Legia rywalizowała z Motorem trzykrotnie, dwa razy zwyciężyła i raz przegrała. Jedyna porażka miała miejsce w meczu towarzyskim, a więc obyła się bez konsekwencji.

Legia Warszawa – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Legia Warszawa to naturalny faworyt, a kurs na jej wygraną to około 1.48. Z kolei na zwycięstwo Motoru współczynnik oscyluje w granicach 7.00. Z naszej strony pragniemy przypomnieć, że przy pomocy kodu do STS GOAL, można liczyć na bonus od depozytu do 600 zł oraz freebety do 60 zł za zadania.

Legia Warszawa – Motor Lublin, przewidywane składy

Legia Warszawa – Motor Lublin, typ kibiców

Legia Warszawa – Motor Lublin, transmisja meczu

Spotkanie Legii z Motorem rozpocznie się w niedzielę (1 września) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport. Ponadto dostęp do meczu zapewnia usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

