Legia Warszawa – Górnik Zabrze: typy bukmacherskie

Legia w domowych meczach na poziomie Ekstraklasy, jest w tym sezonie bezkompromisowa. Warszawiacy ogrywają swoich przeciwników, lub muszą uznać ich wyższość. Taki stan rzeczy może zmienić w sobotę ekipa Jana Urbana. Jego Górnik zakończył ubiegły sezon w TOP7 ligi, a Goncalo Feio ma problem z punktowaniem przeciwko czołówce Ekstraklasy. Stąd możliwy jest według mnie podział punktów między Legią, a Górnikiem. Mój typ: remis.

Legia Warszawa – Górnik Zabrze: ostatnie wyniki

Kibicom Legii często wystarczy jedna porażka, aby mówić o kryzysie zespołu. Drużyna Goncalo Feio przegrała minimalnie z Pogonią Szczecin (0:1). Gorącej atmosfery wokół portugalskiego trenera z pewnością nie ugasiła kolejna porażka w stosunku 0:1. Tym razem z Rakowem Częstochowa.

Górnik w derbach z GKS-em Katowice kupił sobie trochę czasu, ponieważ zwyciężył aż 3:0. Zaufanie kibiców do drużyny spadło jednak po 1/32 finału Pucharu Polski. Zabrzanie pożegnali się z tymi rozgrywkami po domowej porażce z Radomiakiem Radom w dogrywce (0:1).

Legia Warszawa – Górnik Zabrze: historia

Na koniec poprzedniego sezonu Legię i Górnika w tabeli dzieliło sześć punktów. Właśnie tyle oczek zdobyli warszawianie w konfrontacjach z zabrzańską drużyną. Klub ze stolicy przed własną publiką zwyciężył 2:1. Z kolei na wyjeździe było już 3:1.

Legia Warszawa – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że znacznie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii Warszawa kształtuje się na poziomie 1.62. Remis wyceniono na 3.90-4.00. Z kolei opcję na zwycięstwo Górnika Zabrze oszacowano od 5.10 do nawet 5.40.

Przy okazji meczu ekip Legii Warszawa i Górnika Zabrze można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet.

Legia Warszawa – Górnik Zabrze, typ kibiców

Legia Warszawa – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Gospodarze nie przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. W środku pola wciąż nieobecny będzie Juergen Elitim. Do gry w sobotę powinien być już natomiast Claude Goncalves. Na powrót do gry wciąż czeka Sergio Barcia.

Większy komfort ma Jan Urban. Jego jedynym niedysponowanym zawodnikiem może okazać się Rafał Janicki, któremu dokucza drobny uraz.

Legia Warszawa – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Najciekawsze sobotnie spotkanie w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się z udziałem Legii Warszawa i Górnika Zabrze. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15.Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi CANAL+ Sport 3. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

