Pierwszy mecz Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z FC Middtjylland 3:3 i sprawa awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji pozostaje otwarta. Warszawiacy z pewnością mają spore szanse, by kontynuować europejską przygodę w obecnym sezonie, ale powinni znacznie poprawić swoją grę w defensywie. Początek meczu o godzinie 21:00.

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix.pl Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa FC Midtjylland Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2023 23:44 .

Legia Warszawa – FC Middtjylland, typy i przewidywania

Legia Warszawa funduje swoim kibicom spore emocje w eliminacjach Ligi Konferencji. W pięciu spotkaniach fani zobaczyli już 26 bramek. Zespół ze stolicy bardzo dobrze spisuje się w ofensywie i jednocześnie bardzo słabo w defensywie. Middtjylland również ma problem z zachowaniem czystego konta, za to prezentuje niezłą grę do przodu. W dwóch ostatnich meczach eliminacji z Legią i Omonią zdobyli łącznie osiem goli. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Legia w każdym meczu eliminacyjnym w tym sezonie traciła minimum dwa gole

Legia przegrała tylko jedno z dziewięciu spotkań rozegranych w tej kampanii

Middtjylland przegrał oba wyjazdowe mecze w kwalifikacjach Ligi Konferencji z Omonią oraz Niedercorn

Legia Warszawa – FC Middtjylland, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik Legii Warszawa nie będzie zawieszony w czwartkowym spotkaniu za żółte bądź czerwone kartki. Wygląda na to, że jedynym zawodnikiem zmagającym się z urazem jest Bartosz Kapustka i raczej nie powinniśmy spodziewać się jego występu z Middtjylland. Z drużyną trenuje natomiast nowy defensor Steve Kapaudi. Nie wiadomo jednak, czy Runjaić zdecyduje się na niego postawić już od pierwszej minuty.

Legia Warszawa – FC Middtjylland, ostatnie wyniki

Legia Warszawa przełożyła mecz 6. kolejki PKO Ekstraklasy, by lepiej przygotować się do rewanżowego starcia z Middtjylland. Zespół Kosty Runjaicia w el. LKE przed własną publicznością pokonał Ordabasy i przegrał z Austrią Wiedeń, natomiast mecze ligowe wygrał wszystkie trzy (ŁKS, Ruch, Korona). Starcia wyjazdowe to ligowy remis z Puszczą, a także remis z Ordabasy oraz wygrana z Austrią Wiedeń w kwalifikacjach.

Middtjylland notuje serię trzech meczów bez wygranej, gdzie dwa to ligowe porażki z Nordsjaelland oraz Brondby i remis z Legią. Wcześniej Duńczycy ograli Omonię 5:1 (i mimo porażki w pierwszym meczu awansowali do IV rundy eliminacji) oraz Vejle w meczu ligowym. Obecnie Middtjylland zajmuje szóste miejsce w tabeli duńskiej Superligi ze stratą sześciu oczek do lidera.

Legia Warszawa – FC Middtjylland, historia

W pierwszym meczu IV rundy eliminacji Ligi Konferencji padł remis 3:3. Wcześniej obie ekipy spotkały się w 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy. Wtedy w Danii wygrał Middtjylland, natomiast w Warszawie lepsza była Legia, a oba pojedynki zakończyły się wynikiem 1:0.

Legia Warszawa – FC Middtjylland, kursy bukmacherskie

Faworytem rewanżowego pojedynku w oczach ekspertów jest Legia Warszawa. Typy na wygraną gospodarzy oscylują wokół 1,95. Natomiast kursy na remis i wygraną Middtjylland są niemal identyczne i wynoszą około 3,70. Superbet przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3755 zł, na co składa się między innymi freebet czy bonus od depozytu.

Legia Warszawa – FC Middtjylland, kto awansuje

Legia Warszawa – FC Middtjylland, przewidywane składy

Legia Warszawa: Tobiasz, Jędrzejczyk, Augustyniak, Ribeiro, Wszołek, Ślisz, Elitim, Kun, Josue, Pekhart, Gual.

FC Middtjylland: Lossi, Dalsgasrd, Gartennmann, Juninho, Paulinho, Sorensen, Martinez, Olsson, Gigović, Franculino, Simsir.

Legia Warszawa – FC Middtjylland, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie Legii z Middtjylland będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Mecz będzie również transmitowany online w aplikacji Sport.TVP.pl dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Początek widowiska o godzinie 21:00.

