Legia Warszawa – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź (02.09.2022)

Mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom otworzy 8. kolejkę Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w piątek 2 września, a jego początek zaplanowano na godzinę 20:30. Przedstawiamy darmowe typy i kursy bukmacherskie na ten mecz.

Legia Warszawa – Radomiak: typy i przewidywania

Legia zajmuje drugie miejsce w tabeli, a Radomiak czwarte. Jest to bez wątpienia jeden z hitów najbliższej kolejki. Wojskowi w przypadku wygranej mogą objąć prowadzenie w tabeli, jeśli ta sztuka uda się ich rywalom, zrównają się punktami ze stołeczną ekipą.

Legia ma świetny miesiąc za sobą. W sierpniu nie przegrała żadnego meczu, a do tego dwukrotnie pokazała, że potrafi walczyć do końca. Przegrywała już 0:2 z Górnikiem Zabrze, a zdołała wyciągnąć remis. We wtorek była o włos od wyeliminowania w pierwszej rundzie Pucharu Polski przez Bruk Bet Termalikę, ale w doliczonym czasie gry doprowadziła do remisu, a następnie wygrała w dogrywce. Pozostałe ligowe spotkania wygrała.

Radomiak był blisko kompletu wygranych w sierpniu, ale w poprzedniej kolejce Ekstraklasy przegrał prestiżowe spotkanie z Koroną Kielce 0:2 i to na własnym terenie.

W piątkowym meczu faworytem jest Legia i bez zbędnych kombinacji skłaniamy się ku czystej jedynce. Kursy bukmacherskie na wygraną Legii są dość wysokie, więc nasz typ to zwycięstwo Wojskowych.

Legia Warszawa – Radomiak: sytuacja kadrowa

Trenerzy obu zespołów mają raczej komfortową sytuację przed meczem. Nie ma wielu kontuzji w ich zespołach (Blaz Kramer w Legii i Damian Jakubik w Radomiaku), nikt nie pauzuje za kartki. Kilku legionistów jest zagrożonych, ponieważ zebrali już po trzy żółte kartki, ale z Radomiakiem mogą grać.

Legia Warszawa – Radomiak: ostatnie mecze

Legia po dogrywce wygrała w Niecieczy i awansowała do drugiej rundy Pucharu Polski. Radomiakowi poszło znacznie łatwiej. Drużyna Mariusza Lewandowskiego pokonała gładko RKS Radomsko 3:0.

W lidze Legia do tej pory zanotowała jedną porażkę, miała dwa remisy i cztery wygrane. Po siódmej serii spotkań zajmuje pozycję wicelidera, tracąc zaledwie dwa punkty do Wisły Płock. Radomiak wygrał trzy mecze, dwa zremisował i dwa przegrał. Początek sezonu miał słaby, ale ostatnie tygodnie (nie licząc porażki z Koroną) miał bardzo udane. Zanotował trzy zwycięstwa z rzędu, pokonując: Jagiellonię (2:1), Lechię (4:1) i Zagłębie (1:0).

Legia Warszawa – Radomiak: historia

Radomiak w poprzednim sezonie zagrał dwukrotnie z Legią w Ekstraklasie i dwukrotnie wygrywał. Dla stołecznej ekipy bilans z najbliższym rywalem wygląda tragicznie. Dwie porażki i bilans bramkowy 1:6. Ostatnio obie drużyny zagrały ze sobą w styczniu w meczu towarzyskim. Wówczas lepsza była Legia, wygrywając 4:0.

Legia Warszawa – Radomiak: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Legia – Radomiak jasno dają do zrozumienia, że to gospodarze są faworytem spotkania. 1.90 – 1.95 na ich zwycięstwo, około 3.50 na remis i nieco ponad 4.00 na wygraną gości – tak prezentuje się tabelka 1X2. Ciekawy kurs jest także na to, że obie drużyny strzelą gola (1.70).

Legia Warszawa – Radomiak: przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Mladenović, Jędrzejczyk, Rose, Johansson – Slisz, Baku, Josue, Wszołek, Kapustka – Carlitos.

Radomiak: Kobylak – Abramowicz, Cichocki, Rossi, Pik – Cele, Łukasik, Alves, Machado, – Leandro, Roque Junior.

Legia Warszawa – Radomiak: transmisja meczu

Mecz Legia – Radomiak odbędzie się w piątek 2 września. Początek o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji i internecie. W telewizji widzowie będą mogli obejrzeć mecz Legia – Radomiak w stacji CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Oprócz tego będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

