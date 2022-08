Legia – Piast: typy, kursy, zapowiedź (05.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Damian Kądzior

Legia i Piast rozpoczęły nowy sezon Ekstraklasy rozczarowująco. Obie drużyny przegrały ostatnio. W piątek staną naprzeciw siebie o godzinie 20:30.

Legia – Piast, typy i przewidywania

Piątkowy wieczór zapowiada się kapitalnie. Wyraźnym faworytem bukmacherów jest Legia, której służy granie przed własną publicznością (tu wygrała jedyny mecz). Należy jednak pamiętać, że o komplet punktów warszawianom będzie trudno z racji na historię meczów z Piastem, który ewidentnie ma patent na stołeczny klub. Być może przy Łazienkowskiej nie zostanie wyłoniony zwycięzca. My typujemy powyżej 1,5 bramki w meczu. Scenariusz ten potwierdził się w 13 z 15 ostatnich meczów z udziałem Legii.

Legia – Piast, ostatnie wyniki

Mistrzostwo Polski to sukces, o którym marzą sympatycy Legii. Warszawianie aktualnie nie są jednak gotowi na granie o tak wysoką stawkę. Mogliśmy się o tym przekonać w minionej kolejce Ekstraklasy, gdy stołeczny klub musiał uznać wyższość Cracovii (0:3), nie prezentując nic specjalnego przeciwko krakowskiej drużynie. Ponadto podopieczni Kosty Runjaicia stracili zwycięstwo w Kielcach, skąd wywieźli punkt po remisie 1:1. Legia lepiej wygląda u siebie, gdzie pokonała 2:0 Zagłębie Lubin.

Skoro w Warszawie nastroje są dalekie od dobrych, to co musi być w środowisku gliwickim? Piast przyzwyczaił kibiców do tego, ze ma kłopot z punktowaniem na początku sezonu. Tym razem nie jest inaczej. Podopieczni Waldemara Fornalika z wyprawy do Białegostoku wrócili bez punktów oraz choćby strzelonego gola (0:2). Drużynie nie spisała się najlepiej w domowej batalii z Zagłębiem Lubin, które wygrało 1:0.

Legia – Piast, historia

Gliwiczanie do prawdziwa zmora warszawskiego klubu. Na pięć ostatnich konfrontacji Legia wygrała tylko raz (21 kwietnia na wyjeździe w ubiegłym roku). Piast w poprzednim sezonie triumfował dwukrotnie. Warto dodać, że po ówczesnym 4:1 w Gliwicach, Legia zwolniła Czesława Michniewicza. Na korzyść Piasta zakończył się też pucharowy mecz z marca 2021 roku.

Starcie to odbędzie się w piątek 5 sierpnia. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi CANAL+ Sport. Mecz będzie można również zobaczyć za pośrednictwem aplikacji CANAL+ online. Rejestrując się za pośrednictwem linku z Goal.pl i wykupując pakiet na sześć miesięcy można zaoszczędzić aż 90 złotych (płacimy 180 zł zamiast 270 zł).

