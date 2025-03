Legia Warszawa – Molde FK: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Czy podopieczni Goncalo Feio odrobią straty z pierwszego starcia? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w czwartek, 13 marca o godzinie 21:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa – Molde FK, typy i przewidywania

Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Molde FK w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Przypomnijmy, że przed tygodniem na Aker Stadionie padł wynik 3:2 dla norweskiego zespołu. Do siatki trafili Eirik Hestad, Kristian Eriksen oraz Fredrik Gulbrandsen, na których gole odpowiedzieli Kacper Chodyna i Luquinhas.

Początek tego spotkania należał więc do Niebiesko-Białych, ale Wojskowi na szczęście obudzili się w drugiej części gry. Czy ekstraklasowiczowi uda się odrobić straty z pierwszego pojedynku? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem. Początek rywalizacji na Stadionie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w czwartek, 13 marca o godzinie 21:00.

Stołeczny klub wywiózł niezły wynik z Norwegii, biorąc pod uwagę, że przegrywał już trzema bramkami. Ekipa prowadzona przez Goncalo Feio jest faworytem rewanżowego meczu i liczymy, że wywiąże się z tej roli. Nasz typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Legia Warszawa – Molde FK, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy na pewno zabraknie pauzującego za żółte kartki Luquinhasa oraz Jana Leszczyńskiego, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Ponadto z pewnymi urazami mierzyli się ostatnio Radovan Pankov, Paweł Wszołek i Sergio Barcia, jednak wymienieni piłkarze powinni być gotowi na czwartkowe starcie. Jeśli chodzi o zespół gości, to najpewniej nie zagrają Casper Oyvann, Johan Bakke, Veton Berisha oraz Niklas Odegard.

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Jan Leszczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Kontuzje i zawieszenia Molde Zawodnik Powrót Casper Oyvann Kontuzja kolana Koniec marca 2025

Legia Warszawa – Molde FK, ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio zremisowała 3:3 z Motorem Lublin w poprzedniej kolejce PKO BP Ekstraklasy, a wcześniej pokonała Śląska Wrocław 3:1. Natomiast podopieczni Pera-Mathiasa Hogmo dopiero czekają na start rozgrywek ligowych – w ostatnich sparingach zmierzyli się z Ranheim IL (1:1) oraz Hammarby IF (1:0). Warto dodać, że Molde FK musiało przedrzeć się przez fazę play-off Ligi Konferencji, gdzie w 1/16 finału po rzutach karnych wyeliminowało Shamrock Rovers.

Legia Warszawa – Molde FK, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu zespołów zdecydowanie lepiej wypadają Norwegowie, którzy mogą pochwalić się trzema zwycięstwami w pięciu rozegranych spotkaniach. Ponadto byliśmy świadkami dwóch remisów. Zatem Legia Warszawa jeszcze ani razu nie triumfowała nad Molde FK. Mamy nadzieję, że w czwartkowy wieczór stołecznej ekipie wreszcie uda się pokonać rywala ze Skandynawii.

Legia Warszawa – Molde FK, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania jest klub z Łazienkowskiej, który będzie miał przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie trybun. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.90, a typ na zwycięstwo Molde FK to mniej więcej 3.80. Natomiast współczynnik na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 3.60. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Legia Warszawa Molde Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2025 08:26 .

Legia Warszawa – Molde FK, przewidywane składy

Legia: Kovacević – Vinagre, Kapuadi, Ziółkowski, Wszołek – Goncalves, Oyedele, Kapustka, Bichakhchyan, Chodyna – Gual

Molde: Karlstrom – Stenevik, Lund, Haugan, Linnes – Enggard, Breivik, Hestad, Daehli, Eriksen – Ihler

Legia Warszawa – Molde FK, kto wygra?

Legia Warszawa – Molde FK, transmisja meczu

Rewanżowy mecz między Legią Warszawa a Molde FK w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji będzie dostępny zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. To spotkanie obejrzysz bowiem na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w czwartek, 13 marca o godzinie 21:00. Na sędziego zawodów wyznaczono Mateja Juga.

