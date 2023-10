Legia II – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2023)

IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK Na zdjęciu: Nono

Legia II – Korona Kielce, typy, bukmacherskie

Rezerwy Legii na etapie 1/16 finału Pucharu Polski znalazły się po sensacyjnym zwycięstwie z przedstawicielem Ekstraklasy, czyli Ruchem Chorzów. Dużo łatwiejsze zadanie miała Korona, która ograła drugą drużynę Jagiellonii Białystok. Teraz kielczanie liczą na powtórkę tego scenariusza i wyeliminowanie warszawskiego zespołu. Ten nie jest bez szans, aczkolwiek prawdopodobnie zakończy swoją przygodę z Pucharem Polski.

Legia II – Korona Kielce, ostatnie wyniki

W minionej kolejce warszawianie nie zdołali wygrać czwartego kolejnego meczu. Serię Legii II przerwał GKS Wikielec, który zremisował ze stołecznym zespołem 1:1. Wcześniej Legioniści ograli drużynę z: Łomży, Sulejówka i Sieradza. To pozwala na bycie piątym zespołem w grupie pierwszej trzeciej ligi.

Korona spisuje się bardzo dobrze, co potwierdza dorobek punktowy. Kielczanie wywalczyli remis z Wartą Poznań i Radomiakiem Radom. Drużyna Kamila Kuzery rozprawiła się jednak ze Stalą Mielec i Puszczą Niepołomice, przez co oddaliła się od strefy spadkowej na cztery punkty.

Legia II – Korona Kielce, historia

Wtorkowe spotkanie Legii II z Koroną Kielce będzie pierwszym w historii między tymi zespołami. Do tej pory obie drużyny nie miały okazji zmierzyć się ze sobą.

Legia II – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest drużyna z Kielc. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Kamila Kuzery, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.40-1.42, podczas gdy na wygraną Legii II wynoszą nawet 7.50.

Legia II – Korona Kielce, kto wygra mecz?

Legia II – Korona Kielce, przewidywane składy

Legia II: Zieliński, Stangret, Ryczkowski, Możdżeń, Kieraś, Byrtek, Saganowski, Grączewski, Ziółkowski, Wnorowski, Pich

Korona Kielce: Dziekoński; Zator, Malarczyk, Trojak, Godinho; Hofmayster; Podgórski, Remacle, Nono, Czyżycki; Szykawka

Legia II – Korona Kielce, transmisja meczu

Wtorkowy mecz rezerw Legii z Koroną nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Mecz rozgrywany w Legia Training Center w serwisie Youtube pokaże kanał Łączy Nas Piłka. Początek spotkania o 12:00.

