PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka i Ben White

Leeds United – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. W 11. kolejce angielskiej ekstraklasy Leeds United podejmie u siebie Arsenal. „Kanonierzy” liczą, że po tej serii gier ciągle będą na szczycie tabeli Premier League.

Elland Road Premier League Leeds Arsenal 6.00 4.60 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 15:15 .

Leeds United – Arsenal, typy i przewidywania

Kto przed obecną kampanią spodziewał się, że po rozegranych 10. kolejkach liderem angielskiej ekstraklasy będzie Arsenal? Zapewne nieliczni… „Kanonierzy” wyglądają znakomicie, latem dokonali bardzo dobrych transferów – na Emirates Stadium przeprowadził się m.in. Gabriel Jesus – który zdobył już pięć bramek. Arsenal w tę niedzielę o godzinie 15:00 zagra z Leeds United i postara się o kolejne zwycięstwo w aktualnym sezonie.

„The Gunners” strzelili pierwszego gola w czterech ostatnich meczach przeciwko „The Whites”. Nasz typ: pierwsza bramka – Arsenal.

Leeds United – Arsenal, sytuacja kadrowa

Mikel Arteta nie będzie mógł liczyć na obecność kontuzjowanych Elneny’ego, Smitha-Rowe’a oraz Zinchenko. Jeśli chodzi o gospodarzy, to w zespole Jessego Marscha zabraknie takich zawodników jak Dallas, Forshaw, Fuhr Hjelde i Gray.

Leeds United – Arsenal, ostatnie wyniki

Leeds United jest w fatalnej dyspozycji – „Pawie” na pięć ostatnich spotkań przegrały trzy mecze i zaliczyły dwa remisy, przez co plasują się w drugiej połowie ligowej tabeli. Arsenal z kolei prezentuje się zgoła odmiennie – „Kanonierzy” wygrali sześć pojedynków z rzędu we wszystkich rozgrywkach i przed 11. kolejką są liderami Premier League.

Leeds United – Arsenal, historia

Z pięciu ostatnich meczów pomiędzy „Pawiami” a „Kanonierami”, cztery wygrał Arsenal, a w jednym z tych pojedynków padł wynik remisowy. Obie ekipy po raz ostatni spotkały się w poprzedniej kampanii angielskiej ekstraklasy – wówczas rezultatem 2:1 zwyciężyli „The Gunners”, a na listę strzelców dwukrotnie wpisał się wtedy Nketiah po stronie Arsenalu oraz Llorente, który zdobył honorowego gola dla Leeds United.

Leeds United – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu na Elland Road są goście. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi mniej więcej 1.55, a typ na zwycięstwo gospodarzy to około 5.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.30.

Leeds United – Arsenal, przewidywane składy

Leeds: Meslier, Nissen Kristensen, Koch, Cooper, Struijk, Adams, Roca, Aaronson, Rodrigo, Harrison, Bamford

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

Leeds United – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Elland Road w niedzielę 16 października o godzinie 15:00.