Leeds – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (20.02.2022)

Niedzielne zmagania w ramach 26. kolejki Premier League rozpocznie mecz: Leeds – Man Utd. Zespół Marcelo Bielsy notuje przeciętne wyniki w ostatnim czasie. Z kolei Czerwone Diabły wróciły do czołówki, ale w szatni dalej panuje średnia atmosfera. Jakim wynikiem zakończy się ten pojedynek? Sprawdź typy i przewidywania oraz kursy bukmacherskie w naszej zapowiedzi.

Leeds – Manchester United, typy i przewidywania

Od jesieni Leeds gra bardzo nierówno. Prawdopodobnie Pawie zakończą tegoroczną kampanię w dolnej części tabeli. Od dłuższego czasu piłkarze Bielsy pakowali piłkę do siatki przeciwnika w meczach na własnym terenie. Ten ostatni kompletnie im nie poszedł, co nie zwiastuje niczego dobrego. Zwłaszcza, gdy trzeba mierzyć się z Man Utd.

Czerwone Diabły dalej walczą z własnymi demonami, ale ich forma jest zdecydowanie lepsza. Ralf Rangnick stara się, aby jego drużyna inkasowała komplet punktów i również w niedziele celem jest kolejny triumf. Zdaniem naszej redakcji w tych zawodach padnie spora liczba goli. Stawiamy na powyżej 2,5 bramki w meczu.

Leeds – Manchester United, ostatnie wyniki

Po niezwykle ciężkim meczu przeciwko West Ham (3:2) wydawało się, że Leeds wróciło na właściwe tory. Tak się jednak nie stało. Podopieczni Marcelo Bielsy znów stracili na jakości. Najpierw doznali wstydliwej porażki z Newcastle (0:1). Później dzielnie walczyli z Aston Villa (3:3), lecz z Evertonem Lamparda byli już bez szans (0:3). Mateusz Klich i jego koledzy uwielbiają grać z wymagającymi rywalami, więc planują napsuć krwi rywalom w niedzielne po południe.

Natomiast Man Utd uspokoił fanów, wracając do TOP4. Niemniej cały czas z szatni na Old Trafford dochodzą głosy niezadowolenia niektórych piłkarzy. Opaskę kapitana przejął Ronaldo, który ma zadbać o morale zespołu przynajmniej do końca sezonu. Po dwóch remisach z rzędu Czerwone Diabły zainkasowały całą pulę, punktując Brighton (2:0).

Leeds – Manchester United, historia

Otwarcie sezonu dla Czerwonych Diabłów nie mogło ułożyć się lepiej. To właśnie na samym starcie rozgrywek Man Utd pokonał Leeds aż (5:1). Wówczas cztery asysty odnotował Paul Pogba, który i tym razem zapewne pojawi się na murawie. Tymczasem w poprzedniej kampanii pierwsze spotkanie tych drużyn też zakończyło się wysokim zwycięstwem gości (6:2), a w rundzie rewanżowej na Ellan Road padł bezbramkowy remis.

Leeds – Manchester United, kursy bukmacherskie

Leeds – Manchester United, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ 4k Ultra i Canal+ Premium. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

